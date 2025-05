Inter spunta anche Cruciani | Panchina sopravvalutata

Cruciani, si è espresso sul pareggio tra Barcellona e Inter. I nerazzurri sono rinati nella trasferta di Champions di Barcellona, ma in campionato il percorso non è più nelle loro mani e la Coppa Italia definitivamente sfumata. Ai microfoni del podcast Area Fritta, il conduttore deL'articolo Inter, spunta anche Cruciani: “Panchina sopravvalutata” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter, spunta anche Cruciani: “Panchina sopravvalutata” Il conduttore radiofonico Giuseppe, si è espresso sul pareggio tra Barcellona e. I nerazzurri sono rinati nella trasferta di Champions di Barcellona, ma in campionato il percorso non è più nelle loro mani e la Coppa Italia definitivamente sfumata. Ai microfoni del podcast Area Fritta, il conduttore deL'articolo: “” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Esonero Conceicao, spunta un nome a sorpresa: ecco il sostituto dell’ex Inter sulla panchina rossonera - di RedazioneEsonero Conceicao, spunta un nome a sorpresa per la panchina rossonera, se l’ex giocatore dell’Inter saluta il Diavolo ecco chi può prendere il suo posto Come riportato da calciomercato.com, arrivano conferme sul possibile insediamento di Mauro Tassotti sulla panchina del Milan in caso (il condizionale è d’obbligo) di esonero di Conceicao. L’ex giocatore dell’Inter – attuale tecnico dei rossoneri – sta attraversando una crisi di risultati. 🔗internews24.com

Cruciani punge: «Inter, panchina sopravvalutata. Correa non giocherebbe neanche nel Monza» - di RedazioneIl giornalista Giuseppe Cruciani si è espresso così sul pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioni L’Inter è rinata nella trasferta di Champions di Barcellona, ma si continua a cercare le cause delle 3 sconfitte in una settimana che hanno complicato il percorso in campionato e segnato l’uscita dalla Coppa Italia. Ne ha parlato Giuseppe Cruciani, ai microfoni del podcast Area Fritta: LE PAROLE – «La rosa superiore agli altri negli undici titolari, ma quando manca qualche titolare non lo è, soprattutto rispetto al Napoli. 🔗internews24.com

Parma-Inter, sorpasso Hernani! E un ex obiettivo in panchina – CdS - Alle 18 Parma-Inter, match della trentunesima giornata di campionato. Salgono le quotazioni di Hernani, ieri dato in panchina. Mentre un ex obiettivo nerazzurro parte da fuori. QUI PARMA – Il Parma nuovo e imminente ostacolo per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra ducale, ritornata più equilibrata sotto la guida dell’ex nerazzurro Cristian Chivu, va a caccia di punti salvezza e al Tardini ci sarà una cornice di pubblico niente male. 🔗inter-news.it

