Inter sottovalutata | il New York Times esalta la squadra di Inzaghi dopo Barcellona

Inter da applausi all’estero: la stampa esalta i nerazzurri dopo il pareggio show contro il Barcellona di FlickIl New York Times ha applaudito l’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio spettacolare di Barcellona. «Dumfries non è l’unico “non celebrato” di questa Inter. C’è Lautaro Martínez, capitano e capocannoniere della storia nerazzurra in Champions League, che ha confessato al Corriere della Sera di sentirsi “sottovalutato” dopo il settimo posto al Pallone d’Oro 2024. Contro il Barcellona non ha segnato, ed è uscito per infortunio — un problema che potrebbe tenerlo fuori al ritorno — ma il suo movimento e la sua presenza fisica hanno messo in crisi Cubarsí e Araujo, aprendo spazi per Thuram e per gli esterni».POCO CONSIDERATI – «Anche altri giocatori dell’Inter sono spesso poco considerati. 🔗 Internews24.com - Inter sottovalutata: il New York Times esalta la squadra di Inzaghi dopo Barcellona da applausi all’estero: la stampai nerazzurriil pareggio show contro ildi FlickIl Newha applaudito l’di Simoneil pareggio spettacolare di. «Dumfries non è l’unico “non celebrato” di questa. C’è Lautaro Martínez, capitano e capocannoniere della storia nerazzurra in Champions League, che ha confessato al Corriere della Sera di sentirsi “sottovalutato”il settimo posto al Pallone d’Oro 2024. Contro ilnon ha segnato, ed è uscito per infortunio — un problema che potrebbe tenerlo fuori al ritorno — ma il suo movimento e la sua presenza fisica hanno messo in crisi Cubarsí e Araujo, aprendo spazi per Thuram e per gli esterni».POCO CONSIDERATI – «Anche altri giocatori dell’sono spesso poco considerati. 🔗 Internews24.com

Cauet rivela: «Inter? Viene molto sottovalutata in Francia! Eppure è una squadra che…» - di RedazioneCauet rivela: «Inter? Viene molto sottovalutata in Francia! Eppure è una squadra che…» Le parole dell’ex nerazzurro Dalle colonne de L’Equipe, Benoit Cauet, ex centrocampista dell‘Inter, ha parlato cosi. LE PAROLE- «Sono sempre gli stessi nomi che saltano fuori. In Francia non pensiamo molto all’Inter, che è sottovalutata. Eppure è una squadra che sa fare tutto, completa, con un gioco molto consolidato. 🔗internews24.com

Inter sottovalutata per The Athletic: “non ha Raphinha, Yamal o Cubarsi, ma ha tutto il resto” - Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, è uno dei calciatori più sottovalutati, parola di The Athletic. “Quando diciassettenne raccontò ai suoi compagni di squadra dell’accademia dello Sparta Rotterdam che avrebbe giocato in nazionale“, gli risero in faccia. L’ex responsabile dell’accademia dello Sparta fa mea culpa. «Allora non ce ne rendemmo conto. Ridemmo tutti». A parte le 63 presenza con la nazionale maggiore dell’Olanda, ieri sera Dumfries si è messo in mostra “sul palcoscenico più importante del calcio di club, fornendo un assist e segnando due gol per l’Inter in una semifinale di ... 🔗ilnapolista.it

Inter, se anche il New York Times si accorge della grandezza di Inzaghi - Il 3-3 di Barcellona è stato un inno al calcio. Dumfries è il simbolo di "una splendida squadra sottovalutata, l'Inter, il Biscione, il grande serpente verde, presente sullo stemma dell’Inter fino al ... 🔗msn.com

NY Times: “Inter splendida e sottovalutata come Dumfries. Altro che crollo sul 2-2. E Inzaghi…” - Il New York Times dedica un lungo articolo all'Inter, definita una "splendida squadra sottovalutata". Dumfries l'emblema dei nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it

Cauet: "Inter completa, in Francia viene sottovalutata". Anche se poi individua un punto debole - In Francia non pensiamo molto all'Inter, che è sottovalutata. Eppure è una squadra che sa fare tutto, completa, con un gioco molto consolidato. Attacca forte, difende forte". Anche se forse un ... 🔗msn.com