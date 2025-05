Inter si scioglie la Nord Chiusi i social il comunicato | Torniamo indipendenti senza più alcun tipo di raggruppamento

Inter, si scioglie la Nord. Chiusi i social, il comunicato: «Torniamo indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento» A 4 giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in casa Inter una grande rivoluzione tocca oggi il settore dei tifosi. Poche ore fa, infatti, la Curva Nord ha comunicato lo scioglimento del . 🔗 Calcionews24.com - Inter, si scioglie la Nord. Chiusi i social, il comunicato: «Torniamo indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento» , sila, il: «piùdi» A 4 giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in casauna grande rivoluzione tocca oggi il settore dei tifosi. Poche ore fa, infatti, la Curvahalo scioglimento del . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Addio Curva Nord Inter, tornano i vecchi gruppi ultrà: chiusi siti e pagine social - Milano – Un ritorno all’antico che più antico non si potrebbe. Devastata dall’inchiesta che ne ha portato in carcere i vertici e dalle rivelazioni che stanno uscendo dal processo sulle curve di San Siro, nonché imbrigliata dal giro di vite che sta impedendo l’esposizione di striscioni e coreografie, la Nord interista prova nuovamente a voltare pagina da un punto di vista organizzativo. Addio a ogni sigla “unitaria”: il nome Curva Nord Milano 1969, imposto dalla gestione Beretta-Ferdico, era già stato bandito perché collegato alle note vicende processuali che hanno smascherato giri d’affari ... 🔗ilgiorno.it

Omicidio Boiocchi, arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter tra cui Andrea Beretta, pm: “Reato aggravato da modalità mafiosa” - Sono stati arrestati 6 ultrà della Curva Nord dell’Inter dopo l’omicidio dello storico capo della tifoseria nerazzurra, Vittorio Boiocchi. Contestato il reato aggravato da modalità mafiose Arrestati 6 ultrà nerazzurri dopo l’omicidio dell’ex capo ultrà della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Tra 🔗ilgiornaleditalia.it

Inter Milan, Conceicao scioglie gli ultimi dubbi: le probabili scelte dell’allenatore portoghese in vista del match contro i nerazzurri - di RedazioneInter Milan, Sergio Conceicao ha sciolto le riserve in vista della semifinale di ritorno di questa sera in Coppa Italia contro l’Inter: le ultime Con l’imminente sfida tra Inter e Milan, l’allenatore portoghese Sergio Conceicao sta lavorando intensamente per definire le scelte tattiche e la formazione che andrà ad affrontare i nerazzurri di Inzaghi. Dopo giorni di analisi e preparazione, l’ex allenatore del Porto ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi riguardanti l’undici titolare che scenderà in campo questa sera nel derby valevole per la semifinale di ritorno in Coppa Italia. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inter, la curva svolta. La Nord sparisce, possono tornare Boys, Ultras e Viking. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, si scioglie la Nord. Chiusi i social, il comunicato: «Torniamo indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento» - Inter, si scioglie la Nord. Chiusi i social, il comunicato: «Torniamo indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento» A 4 giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcell ... 🔗calcionews24.com

Addio Curva Nord Inter, tornano i vecchi gruppi ultrà: chiusi siti e pagine social - Dopo inchiesta, processo e giro di vite delle forze dell’ordine, il secondo anello verde di San Siro ritorna all’antico e accantona la sigla unica ... 🔗msn.com

Inter, Curva Nord: “20 minuti di silenzio in ogni partita, ora basta. La goccia è stata…” - La nuova Curva Nord dell'Inter, il Secondo Anello Verde, ha diffuso un nuovo comunicato contro la politica dei biglietti del club e contro le forme di "repressione" subite dopo lo scandalo che ha ... 🔗fcinter1908.it