Inter si complica la situazione per Lautaro | a forte rischio per semifinale di Champions

Inter perde, per ora, Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43? nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona giocata mercoledì, ha svolto questa mattina gli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. «Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno», spiega la società sportiva in una nota. L'argentino non ci sarà per la gara di domani contro l'Hellas Verona ma è anche a forte rischio la sua presenza nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona di martedì prossimo a San Siro.Senza Lautaro Martinez (e senza Inzaghi e Calhanoglu)L'Inter tornerà in campo domani sera contro il Verona in un San Siro sold out ma lo farà senza il suo allenatore Simone Inzaghi, senza Hakan Calhanoglu e soprattutto senza il suo capitano.

Allenamento Inter, Inzaghi preoccupato per le condizioni di Lautaro! La situazione in vista della gara contro l’Udinese - Allenamento Inter, novità importanti tra Lautaro Martinez, Dumfries e Zielinski. Riuscirà Simone Inzaghi ad avere L’Inter oggi ha svolto l’allenamento senza problemi, ma anche con qualche novità in ballo soprattutto sugli infortuni. Ecco le ultime da Appiano Gentile riportate da Sky Sport. ALLENAMENTO INTER – «Tutti in gruppo tranne Lautaro e Zielinski. Zalewski ha fatto parte del […] 🔗calcionews24.com

Lautaro Inter, una big inglese valuta il Toro: inserito tra gli obiettivi estivi, la situazione sul capitano - di RedazioneLautaro Inter, una big inglese ora mette nel mirino il Toro, il nerazzurro è stato inserito tra gli obiettivi estivi, vediamo la situazione sul capitano Lautaro Inter, una big inglese è piombata sul Toro di Simone Inzaghi, ma – giusto dirlo fin dal principio – non ci sarebbe molto da temere per i tifosi del club meneghino. Come riportato da Calciomercato.com infatti, l’Arsenal si troverebbe in una situazione di totale emergenza in attacco. 🔗internews24.com

Napoli-Inter, Marotta: “Lautaro? Situazione stucchevole. Sembra abbia commesso chissà quale crimine” - A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Inter, big match della 27ª giornata di Serie A, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra e commentando le recenti vicende legate a Lautaro Martinez. Sulle difficoltà negli scontri diretti “Essere ancora in corsa in Champions è motivo d’orgoglio, ma per la storia del club è una normalità. 🔗ilnerazzurro.it

Inter in ansia per Lautaro: recupero possibile, ma la speranza è davvero concreta? - L’Inter vive ore di ansia per Lautaro Martinez: il capitano rischia di saltare il ritorno contro il Barcellona. C’è ancora speranza, ma il recupero è incerto. L’Inter ha ottenuto un pareggio important ... 🔗msn.com

Inter, Lautaro è a forte rischio per la semifinale di Champions - (ANSA) - MILANO, 02 MAG - L'Inter perde Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43' nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona ... 🔗msn.com

Inter, l’esito degli esami di Lautaro: il comunicato - Visualizzazioni: 0 Arrivano finalmente degli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Lautaro Martinez, uscito acciaccato dal match d’andata di Champions League contro il Barcellona, terminato con ... 🔗calciostyle.it