Inter scambio folle con il top club | due per uno con Barella

Per l'Inter, era fondamentale ritrovare fiducia dopo le ultime gare negative e il 3-3 con il Barcellona l'ha restituita ai nerazzurri, per il finale di stagione. Anzi, ci sono anche motivi di rammarico per come è andata nel complesso la partita, visto che il risultato avrebbe anche potuto essere assai più favorevole. Intanto, però, i campioni d'Italia sanno di potersi giocare tutte le loro carte per l'accesso in finale. Anche se c'è preoccupazione per la formazione che Inzaghi potrà schierare martedì al ritorno a San Siro.Inter, scambio folle con il Real Madrid: due per uno – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Inter che rischia seriamente di dover fare a meno di Lautaro Martinez e non solo.

Spalletti: «Napoli Inter? Sarà una bella sfida! Non vedo ancora i nerazzurri al top delle loro possibilità, ma…» - di RedazioneSpalletti: «Napoli Inter? Sarà una bella sfida! Non vedo ancora i nerazzurri al top delle loro possibilità, ma…» Le parole del commissario tecnico Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in una lunga intervista organizzata dalla Figc. NAPOLI-INTER – «Sarà un bel duello, una bella sfida. Potrà dire molto della classifica e dello scorrere del campionato. Non vedo ancora l’Inter al top delle sue possibilità e siccome ha quel livello altissimo di potenzialità penso possa esprimerlo di nuovo da un momento all’altro. 🔗internews24.com

Napoli-Inter, tegola devastante: un Top assoluto salta la sfida scudetto - C’è grande attesa per il big match tra Napoli e Inter. Fissata la data ufficiale ma intanto ci sono da registrare grossi infortuni. Il turno di serie A è cominciato con il match salvezza tra Lecce e Udinese con gli ospiti che hanno ottenuto tre punti importanti. Il club friulano ha vinto grazie a un discusso rigore e intanto in questa giornata continua la sfida a distanza tra Napoli e Inter: i nerazzurri ospiteranno questa sera il Genoa, reduce da un ottimo momento mentre il Napoli andrà in una sfida insidiosa in trasferta a Como. 🔗tvplay.it

Spalletti: “Lotta scudetto? Inter non al top, Napoli fin qui eccezionale” - Il ct della Nazionale ha incontrato la stampa nella sua tenuta a Montaione, in provincia di Firenze “Stiamo lavorando per far crescere una Nazionale che duri nel tempo. Siamo all’inizio di un gruppo che pensiamo abbia un futuro importante, lo vogliamo fare in perfetta sintonia con il presidente Gravina e tutta la Federcalcio”. Parola di Luciano Spalletti. Il […] L'articolo Spalletti: “Lotta scudetto? Inter non al top, Napoli fin qui eccezionale” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

