Inter sarà derby per il centrocampista | il Napoli resta in agguato

derby: sullo sfondo c’è il “solito” NapoliInter, sarà derby per il centrocampista: il Napoli resta in agguato (foto: Ansa) – serieanews.comNon focalizziamoci solo sui risultati, una volta tanto. L’Inter, anche quest’anno, sta mettendo insieme un puzzle fatto di solidità, organizzazione e un’idea di calcio riconoscibile. Ma per quanto la macchina nerazzurra funzioni, a guardarla bene da vicino ci sono pezzi che iniziano a ingiallire. O perlomeno, a portarsi dietro qualche ruga in più.La mediana, ad esempio, è un punto che richiede attenzione. Perché basta spostare l’occhio appena oltre Nicolò Barella, classe 1997, anima e futuro della squadra per accorgersi che il tempo, lì in mezzo, corre più veloce che altrove. 🔗 Serieanews.com - Inter, sarà derby per il centrocampista: il Napoli resta in agguato La stagione regala certezze, ma il tempo chiede risposte. In mezzo al campo, si prepara un nuovo: sullo sfondo c’è il “solito”per il: ilin(foto: Ansa) – serieanews.comNon focalizziamoci solo sui risultati, una volta tanto. L’, anche quest’anno, sta mettendo insieme un puzzle fatto di solidità, organizzazione e un’idea di calcio riconoscibile. Ma per quanto la macchina nerazzurra funzioni, a guardarla bene da vicino ci sono pezzi che iniziano a ingiallire. O perlomeno, a portarsi dietro qualche ruga in più.La mediana, ad esempio, è un punto che richiede attenzione. Perché basta spostare l’occhio appena oltre Nicolò Barella, classe 1997, anima e futuro della squadra per accorgersi che il tempo, lì in mezzo, corre più veloce che altrove. 🔗 Serieanews.com

Cosa riportano altre fonti

Arnautovic e Calhanoglu decidono Inter Lazio: sarà ancora derby con il Milan - E’ finita in questi minuti la sfida valida per i Quarti di finale di coppa Italia tra Inter e Lazio. Sarà derby in semifinale. Nonostante una squadra piena di riserve in vista degli impegni contro Napoli e Feyenoord l’Inter di Simone Inzaghi guadagna il pass per le semifinali di Coppa Italia dove assisteremo all’ennesimo derby di Coppa di questi anni contro il Milan. Una buona prestazione e Inzaghi riesce a concedere riposo a uomini chiave come Barella, Lautaro Martinez e Thuram. 🔗tvplay.it

Coppa Italia, derby Inter-Milan. Biasin: “Sarà una partita…” - Fabrizio Biasin, tifoso dell'Inter, ha parlato della Coppa Italia e del derby contro il Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali 🔗pianetamilan.it

Milan Inter, buone notizie per Conceição: Thiaw rientra in gruppo e sarà disponibile per il derby contro i nerazzurri - di RedazioneMilan Inter, Conceição può sorridere: Thiaw sarà disponibile per il match di Coppa Italia contro i nerazzurri In vista del prossimo derby tra Milan e Inter, arrivano buone notizie per il tecnico Sérgio Conceição: Malick Thiaw è tornato a allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per la partita contro i nerazzurri. Questa notizia è particolarmente positiva considerando le difficoltà difensive che ha affrontato il Milan nelle recenti uscite. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter, lieve elongazione per Thuram: le news sull'infortunio in vista della Supercoppa; L’ex centrocampista avverte l’Inter prima del derby: c’è un rischio che nessuno sta considerando?; Frattesi, gran finale con l’Inter: a luglio sarà addio; Inzaghi trema, Barella ko: problema post derby, comunicato Inter, ne salta tre. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne