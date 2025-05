Inter regina dell’efficienza in Europa! Il confronto con la rosa del Barcellona è impressionante

© Inter-news.it - Inter regina dell’efficienza in Europa! Il confronto con la rosa del Barcellona è impressionante Inter e Barcellona, in programma a San Siro dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata, cresce l’Interesse anche fuori dal campo. A catturare l’attenzione è il confronto tra le due rose, che evidenzia differenze significative in termini di valore di mercato, costi di costruzione e gestione, ma anche un’efficienza gestionale che sorride ai nerazzurri.VALORE COMPLESSIVO TRA LE DUE – Secondo i dati forniti da Transfermarkt, il Barcellona presenta una rosa dal valore complessivo di oltre un miliardo di euro (1.019 milioni), contro i 663,8 milioni dell’Inter. Il divario economico è evidente in ogni reparto: i portieri blaugrana valgono 26 milioni contro i 16,3 dell’Inter; in difesa il Barcellona si attesta a 292,5 milioni contro i 264 dei nerazzurri; a centrocampo il distacco si fa più netto (387,5 milioni contro 202), e in attacco i catalani volano a 313 milioni contro i 181,5 della squadra di Inzaghi. 🔗 In attesa della semifinale di ritorno di Champions League tra, in programma a San Siro dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata, cresce l’esse anche fuori dal campo. A catturare l’attenzione è iltra le due rose, che evidenzia differenze significative in termini di valore di mercato, costi di costruzione e gestione, ma anche un’efficienza gestionale che sorride ai nerazzurri.VALORE COMPLESSIVO TRA LE DUE – Secondo i dati forniti da Transfermarkt, ilpresenta unadal valore complessivo di oltre un miliardo di euro (1.019 milioni), contro i 663,8 milioni dell’. Il divario economico è evidente in ogni reparto: i portieri blaugrana valgono 26 milioni contro i 16,3 dell’; in difesa ilsi attesta a 292,5 milioni contro i 264 dei nerazzurri; a centrocampo il distacco si fa più netto (387,5 milioni contro 202), e in attacco i catalani volano a 313 milioni contro i 181,5 della squadra di Inzaghi. 🔗 Inter-news.it

Giulini commenta: «Meravigliosa partita dell’Inter a Monaco, speriamo che…» - di RedazioneGiulini, presidente del Cagliari, in vista del match con l’Inter fa il punto della situazione sulla sfida di campionato di sabato Intervistato dal Corriere dello Sport, Giulini, presidente del Cagliari – reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera – ha parlato in vista dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Diversi gli argomenti toccati tra cui anche la lotta per la salvezza che significherebbe permanenza in Serie A. 🔗internews24.com

Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!» - Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Parma. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è così pronunciato a Sport Mediaset sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: «Nessuno si aspettava il pareggio dei nerazzurri a Parma, ora tocca al Napoli a Bologna. 🔗inter-news.it

La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli - La vittoria dell’Inter sul Bayern dovrebbe dare un’idea del lavoro di Conte col Napoli Nel dibattito cervellotico sul campionato del Napoli per avere una cifra del lavoro di Conte bisogna vedere Bayern-Inter di ieri sera. Stare a 3 punti da una squadra che a Monaco ha sofferto, domato e vinto con sprazzi di grande calcio in casa di una delle favorite per la vittoria della Champions. Grazie all’andamento claudicante dei nerazzurri in serie A gli azzurri sono ancora lì “a dare fastidio”. 🔗ilnapolista.it

