Inter ranking Uefa da record | prima in questa stagione sul podio dal 2025 26 Ricavi e sorteggi cosa cambia

Manca ancora la semifinale di ritorno a San Siro contro il Barcellona per provare a staccare il biglietto per la finalissima di Monaco di Baviera,. 🔗 Calciomercato.com

Ranking UEFA, stagione impressionante per l’Inter: il dato - L’Inter ha superato il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, con il punteggio di 2-1: a beneficiarne è anche il suo Ranking UEFA. Di seguito la classifica aggiornata. IN CRESCITA – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League, resta al sesto posto del Ranking UEFA. L’aggiornamento della classifica, reso noto dalla UEFA come di consueto il giovedì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. 🔗inter-news.it

Ranking UEFA aggiornato, giovedì giornata decisiva: come cambia dopo la qualificazione dell’Inter. La situazione per il quinto posto in Champions League - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il quinto posto Champions si avvicina? La classifica aggiornata e quanto accadrà nei prossimi giorni Si aggiorna il ranking per nazioni dopo la prima giornata degli ottavi ritorno di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗juventusnews24.com

Ranking UEFA, Inter continua a scalare posizioni! La classifica - L’Inter, dopo il successo per 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, scala nuove posizioni nel ranking UEFA per club. Di seguito la classifica aggiornata. IN CRESCITA – L’Inter supera per la seconda volta su 2 il Feyenoord nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, portandosi al sesto posto nel ranking UEFA. L’aggiornamento del ranking, reso noto dalla UEFA come di consueto il venerdì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. 🔗inter-news.it

