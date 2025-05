Inter Pavard vede la luce! Un altro big a rischio per martedì

Inter in Serie A, martedì a San Siro arriverà il Barcellona. E due Interisti restano a forte rischio. SITUAZIONE – Archiviata il pareggio roboante in Catalogna contro il Barcellona, in casa Inter si pensa subito al recupero delle energie in vista della gara di domani sera contro il Verona. Simone Inzaghi, consapevole della situazione fisica dei suoi, si affiderà all’Inter B con alcuni titolari che riposeranno. A riposo resteranno senza ombra di dubbio anche Lautaro Martinez (qui la sua situazione) e Benjamin Pavard. Il difensore francese, uscito malconcio nel primo tempo contro la Roma per una distorsione alla caviglia.Inter, la situazione su Benjamin PavardRIENTRO – Pavard è stato assente anche nella trasferta di Barcellona e lo sarà anche nella gara di sabato contro il Verona. 🔗 Inter-news.it - Inter, Pavard vede la luce! Un altro big a rischio per martedì Simone Inzaghi si prepara a due partite complicate nel giro di quattro giorni. Se con il Verona si saprà il futuro dell’in Serie A,a San Siro arriverà il Barcellona. E dueisti restano a forte. SITUAZIONE – Archiviata il pareggio roboante in Catalogna contro il Barcellona, in casasi pensa subito al recupero delle energie in vista della gara di domani sera contro il Verona. Simone Inzaghi, consapevole della situazione fisica dei suoi, si affiderà all’B con alcuni titolari che riposeranno. A riposo resteranno senza ombra di dubbio anche Lautaro Martinez (qui la sua situazione) e Benjamin. Il difensore francese, uscito malconcio nel primo tempo contro la Roma per una distorsione alla caviglia., la situazione su BenjaminRIENTRO –è stato assente anche nella trasferta di Barcellona e lo sarà anche nella gara di sabato contro il Verona. 🔗 Inter-news.it

Pavard soddisfatto: «All'Inter il ruolo ideale. 'Dai e vai' il mantra!» - Benjamin Pavard si è espresso sul modo in cui si trova all'Inter, aggiungendo un commento sugli obiettivi stagionali della sua squadra. IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha rilasciato un'intervista alle frequenze della UEFA, esprimendosi innanzitutto su come è avvenuto il suo ambientamento all'Inter nella scorsa stagione: «Sapevo che qui sarei stato soddisfatto, dato che volevo giocare a 3 per accentrarmi un po' sulla linea difensiva.

Koopmeiners ha riacceso la luce, Juve Inter come rampa di lancio? Due gli aspetti che fan ben sperare per il futuro: l'analisi - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners ha riacceso la luce, Juve Inter come rampa di lancio? Due gli aspetti che fan ben sperare per il futuro: l'analisi sul centrocampista L'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Teun Koopmeiners, il colpo più oneroso dell'ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che contro l'Inter ieri ha offerto una degna prestazione. Dopo tantissime difficoltà nei primi mesi in bianconero l'ex Atalanta proprio nella sfida più difficile della stagione è parso più ispirato, con cambi di gioco illuminanti e tocchi di prima.

Franchi: "Svolta ricostruzione, si vede la luce" - Ricostruzione, ora si fa sul serio. Entro primavera, infatti, ad Arquata, il borgo piceno maggiormente devastato dal sisma di nove anni fa, si concluderanno due importanti cantieri: quello relativo al nuovo Comune e quello per il palazzetto dello sport. Due interventi importanti e attesi, ai quali farà seguito anche la ricostruzione della frazione di Pescara del Tronto, che nella notte del 24 agosto 2016 venne rasa letteralmente al suolo dalle scosse. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pagelle Inter-Roma: Barella gira a vuoto 5, Frattesi mai in gara 4,5, Dimarco non vede luce 4.5, Lautaro in riserva 5, si salva Acerbi 6,5 - Sommer incolpevole sul gol, Bisseck costretto a fare l'attaccante, Soulè hombre del partido, Celik non è più il brutto anatroccolo ...

Inter, le ultime sugli infortunati: tegola Pavard, cosa filtra su Thuram - L'Inter si sta preparando per affrontare in Champions League il Barcellona, ma nel frattempo arrivano brutte notizie su Pavard. Ecco cosa filtra su Thuram. L'Inter non sta vivendo di sicuro un periodo ...

Pavard ko e sostituito, tegola Inter: le condizioni verso il Barcellona - Brutte notizie per Simone Inzaghi che è stato costretto al cambio del difensore che ha fatto posto a Bisseck. Timori per la semifinale di Champions ...