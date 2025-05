Inter la curva Nord si spacca | i gruppi si dividono

La curva Nord dell'Inter si divide. "Dopo un periodo di profonde riflessioni interne e grandi cambiamenti, i gruppi della Nord comunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un'unica sigla o nome collettivo", si legge in un post pubblicato sulle pagine social della curva Nord.

