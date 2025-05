© .com - Inter, la curva Nord si spacca: i gruppi si dividono

Ladell'si divide. "Dopo un periodo di profonde riflessionine e grandi cambiamenti, idellacomunicano la decisione di tornare a essere completamente indipendenti, senza più alcun tipo di raggruppamento sotto un'unica sigla o nome collettivo", si legge in un post pubblicato sulle pagine social delladell'. "Questa scelta nasce dalla volontà di ristabilire con forza i valori fondanti del nostro movimento: militanza, aggregazione, appartenenza. Valori che nel tempo ci hanno resi unici e che devono continuare a rappresentare il cuore pulsante della nostra", si legge nel comunicato. Laè stata decapitata dall'inchiesta che ha coinvolto alcuni leader del tifo, tra business e criminalità organizzata. "Pur non essendo più uniti da una sigla comune, rimarremo compatti e coesi, proseguendo fianco a fianco ogni attività per il bene dell'e della nostra".