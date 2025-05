Inter Joao Mario il caso 30 milioni si conclude | nessun risarcimento allo Sporting Lisbona

Inter vs Joao Mario, il caso 30 milioni si conclude: nessun risarcimento allo Sporting Lisbona È Gazzetta.it a rivelare che l‘Inter non dovrà risarcire lo Sporting Lisbona dei 30 milioni per il caso Joao Mario. La rosea spiega nella sua versione online l’andamento della vicenda. IL caso – «Niente risarcimento da 30 milioni allo Sporting . 🔗 © Calcionews24.com - Inter Joao Mario, il caso 30 milioni si conclude: nessun risarcimento allo Sporting Lisbona vs, il30siÈ Gazzetta.it a rivelare che l‘non dovrà risarcire lodei 30per il. La rosea spiega nella sua versione online l’andamento della vicenda. IL– «Nienteda 30. 🔗 Calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Joao Mario e il caso: niente risarcimento dell’Inter allo Sporting Lisbona - di RedazioneJoao Mario, niente risarcimento dell’Inter allo Sporting Lisbona Gazzetta.it rivela che l‘Inter non dovrà risarcire lo Sporting Lisbona dei 30 milioni per il caso Joao Mario. La rosea spiega nella sua versione online come sono andate le cose. IL CASO – «Niente risarcimento da 30 milioni allo Sporting per il caso Joao Mario. Dopo una prima sentenza favorevole alla Fifa quasi due anni fa, l’Inter ieri ha ottenuto lo stesso risultato al Tas di Losanna, nel secondo grado della battaglia legale contro il club portoghese. 🔗internews24.com

L’Inter vince in tribunale, niente 30 milioni allo Sporting: Joao Mario aveva firmato da svincolato - Per Joao Mario l'Inter non pagherà alcunché allo Sporting Lisbona. Quando, nel 2016 il centrocampista firmò per gli storici rivali del Benfica, aveva già rescisso il contratto con in nerazzurri. Lo fece da giocatore svincolato e a confermarlo è stato il TAS di Losanna: nessun risarcimento dovuto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter, vittoria al TAS: rigettato il ricorso su Joao Mario dello Sporting Lisbona - Vittoria dolce dell’Inter nelle aule del tribunale internazionale. I nerazzurri evitano di regalare allo Sporting Lisbona ben trenta milioni di euro per il caso Joao Mario. VITTORIA – L’Inter esulta. Questa volta però, più che per una vittoria sul campo, per una vittoria nelle aule del tribunale del TAS. L’Inter si risparmia la beffa e allo stesso tempo risparmia anche trenta milioni di euro. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto il ricorso dello Sporting Lisbona che chiedeva all’Inter 30 milioni di euro per il trasferimento di Joao Mario al Benfica. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Caso Joao Mario, la sentenza del Tas: l'Inter non dovrà risarcire 30 milioni allo Sporting; Inter, il caso Joao Mario è chiuso: il Tas dà ragione ai nerazzurri; Inter, 30 milioni risparmiati: il TAS respinge l'appello dello Sporting Lisbona sul caso Joao Mario; L'Inter vince in tribunale, niente 30 milioni allo Sporting: Joao Mario aveva firmato da svincolato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, il caso Joao Mario è chiuso: il Tas dà ragione ai nerazzurri - Con il verdetto del Tribunale di Losanna si chiude il contenzioso con lo Sporting Lisbona: niente penale da 30 milioni ... 🔗corrieredellosport.it

Caso Joao Mario, il TAS dà ragione all'Inter: non dovrà pagare 30 milioni allo Sporting CP - Il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto l'appello dello Sporting CP contro l'Inter per il trasferimento di Joao Mario al Benfica. Il. 🔗tuttomercatoweb.com

L'Inter evita la beffa sul caso Joao Mario: non dovrà pagare altri 30 milioni allo Sporting - Un "no" che vale 30 milioni risparmiati: il Tribunale Arbitrale per lo Sport ha respinto l'appello dello Sporting Lisbona che chiedeva 30 milioni all'Inter per il trasferimento di Joao Mario al Benfic ... 🔗msn.com