Inter-Hellas Verona uno stop per Zanetti! La situazione

Hellas Verona, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che un suo calciatore non prenderà parte alla trasferta di domani sera a San Siro contro l’Inter. NOTA – In vista della partita di domani sera contro l’Inter, in programma a San Siro alle ore 20:45, L’Hellas Verona, nel comunicare i suoi convocati, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale l’assenza di Marco Davide Faraoni. L’esterno gialloblù dunque sarà l’unica assenza per Paolo Zanetti. Questo il comunicato ufficiale: «Il calciatore Marco Davide Faraoni non sarà a disposizione per la partita Inter-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Hellas Verona, uno stop per Zanetti! La situazione)© Inter-News. 🔗 Inter-news.it - Inter-Hellas Verona, uno stop per Zanetti! La situazione L’, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che un suo calciatore non prenderà parte alla trasferta di domani sera a San Siro contro l’. NOTA – In vista della partita di domani sera contro l’, in programma a San Siro alle ore 20:45, L’, nel comunicare i suoi convocati, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale l’assenza di Marco Davide Faraoni. L’esterno gialloblù dunque sarà l’unica assenza per Paolo. Questo il comunicato ufficiale: «Il calciatore Marco Davide Faraoni non sarà a disposizione per la partitain seguito a un affaticamento muscolare».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, unoper! La)©-News. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hellas Verona: uno stop da parte del Giudice Sportivo - Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Nicolás Valentini per la doppia ammonizione rimediata nella partita di domenica 9 marzo contro il Bologna. Il difensore non potrà quindi prendere parte al match di sabato 15 marzo (ore 15) al 'Bluenergy... 🔗veronasera.it

Verona, Zanetti: «L’emergenza non si è vista, un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Torino-Verona, terminata 1-1. PUNTO PESANTE – «Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma […] 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti carica: «Contro il Milan dobbiamo reagire, ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona. SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Zanetti: “L’unica cosa che conta è che l’anno prossimo il Verona sia ancora in Serie A. Tengstedt contro l’Inter non partirà titolare”; Zanetti: Abbiamo già superato momenti difficili, vietato perdere fiducia nella squadra / VIDEO; Inter-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere; Zanetti: “Abbiamo già superato momenti difficili, vietato perdere fiducia”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Hellas Verona, uno stop per Zanetti! La situazione - L'Hellas Verona, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che un suo calciatore non prenderà parte alla trasferta di domani sera a San - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Qui Hellas Verona - Sono 25 i giocatori convocati per l'Inter: Zanetti recupera anche Tchatchoua - Sono 25 i giocatori che Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha convocato per la partita di domani sera a San Siro contro l'Inter. Il tecnico scaligero recupera Jackson Tchatchoua ... 🔗msn.com

HELLAS VERONA - I 25 convocati di Zanetti per la sfida contro l'Inter - Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha reso noti i nomi dei 25 convocati per la sfida di sabato sera contro l'Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico recupera Tchatchoua ... 🔗napolimagazine.com