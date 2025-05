Inter Hellas Verona tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti | Tchatchoua e Tengstedt

Inter Hellas Verona, tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti: Tchatchoua e Tengstedt In vista della gara della 35a giornata di campionato di Serie A Inter Hellas Verona, ha reso noto la lista di 25 calciatori convocati per la trasferta a San Siro Paolo Zanetti, mister dei veneti. Due i recuperi importanti per gli .

Hellas Verona, in 25 convocati contro l’Inter: due i recuperi - Trasferta delicata per l’Hellas Verona in programma domani a Milano contro l’Inter. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei convocati. TRASFERTA – In vista della trasferta a Milano di domani sera, Paolo Zanetti ha rilasciato la lista dei 25 calciatori che andranno a San Siro per la gara tra Inter e Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri, per la partita di sabato alle ore 20:45, ha recuperato sia Tchatchoua in difesa che Tengstedt in attacco. 🔗inter-news.it

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro - Inter-Hellas Verona, puntata numero 35 del campionato di Serie A. Si gioca alle 20:45 a San Siro, ma tanto – se pensiamo al peso specifico dei tre punti messi a disposizione – dipenderà dal risultato di Lecce-Napoli, match che si disputerà al Via del Mare nel tardo pomeriggio di domani. L'articolo Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

