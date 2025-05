Inter cessione ufficiale ai giallorossi | non se lo aspettava nessuno

Inter, con la speranza di trovare maggior fortuna: è arrivato l'annuncio ufficiale sulla cessioneL'Inter è reduce da un rocambolesco 3-3 in casa del Barcellona che mantiene vive le speranze di passaggio in finale di Champions League. Ora i catalani andranno a San Siro, dove i meneghini vorranno far dimenticare l'ultima gara giocata lì ovvero l'1-0 incassato dalla Roma.Barcellona Inter, pareggio prestigioso in trasfertaPrima del 3-3 col Barça, l'Inter arrivava da tre sconfitte consecutive senza riuscire nemmeno a segnare un gol contro Bologna e Roma in campionato più il 3-0 dal Milan in Coppa Italia. Come detto, il pareggio da sei reti a Montjuic potrebbe aver dato una scossa all'ambiente.Inter, cessione ufficiale ai giallorossi: non se lo aspettava nessuno (Lapresse) – rompipallone. 🔗 Rompipallone.it

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione. Ecco il motivo dello spostamento Cambia l’orario della sfida della Juventus Women contro l’Inter all’Allianz Stadium. La gara, inizialmente in programma alle 18:00, verrà giocata alle 20:30. Come anticipato da Juventusnews24, il motivo dello spostamento era la contemporaneità della sfida con Lazio-Juve, in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00. 🔗juventusnews24.com

UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo - UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo"> L’esterno ex Salernitana si è fermato nell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva: un mese di stop. Il Napoli perde Pasquale Mazzocchi nel momento cruciale della stagione. L’esterno azzurro, come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, ha riportato una lesione distrattiva al soleo della gamba destra durante l’allenamento di ieri. 🔗napolipiu.com

Milan e Inter, ufficiale: presentato il documento di fattibilità per San Siro. L'obiettivo è l'acquisto entro luglio - E` arrivata la notizia ufficiale: Inter e Milan, dopo essersi prese il tempo necessario per trovare una quadra riguardo la clausola, hanno presentato... 🔗calciomercato.com

Per i tifosi giallorossi trasferta vietata a San Siro per Inter-Roma - I tifosi giallorossi dovranno rinunciare a Inter ... ai residenti nella provincia di Roma. Ecco la nota ufficiale: “In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. vs A.S. Roma ... 🔗msn.com

Roma-Juventus, la formazione ufficiale giallorossa: El Shaarawy e Soulé alle spalle di Dovbyk - All’Olimpico i giallorossi cercano l’ottava vittoria consecutiva in Serie A per alimentare le speranze per il quarto posto. Un crocevia fondamentale per la squadra di Ranieri, a quota 52 punti ... 🔗msn.com