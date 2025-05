Inter Barcellona Lautaro out? Inzaghi pensa a 3 soluzioni alternative per l’attacco!

Inter Barcellona, Lautaro out? Inzaghi pensa a 3 soluzioni alternative per l'attacco! Il piano del tecnico per la semifinale di ritornoL'infortunio muscolare rimediato all'andata da Lautaro Martinez, con ogni probabilità gli farà saltare Inter Barcellona. Per la semifinale di ritorno di Champions League, Simone Inzaghi studia le alternative a disposizione per comporre l'attacco. Ballottaggio tra Taremi e Arnautovic per affiancare Thuram, ma occhio anche all'ipotesi di un centrocampista dietro la punta (come ha giocato Frattesi nei minuti finali della gara di mercoledì sera). Questo quanto scritto da Sport Mediaset.Inter VERONA – «Una vera tegola, proprio ora che era rientrato Thuram, perché è innegabile come ci sia un'Inter con la Thu-La e una senza. E propria la mancanza di valide alternative in avanti è stato il tallone d"Achille in questa stagione.

