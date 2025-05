Inter Barcellona Lautaro e Pavard recuperano? Repubblica svela le ultime novità

Inter Barcellona, Lautaro e Pavard recuperano per il match di Champions League? Repubblica svela le ultime novità, ecco come stanno i due Inter Barcellona di Champions League sarà di scena mercoledì sera a San Siro. Lo sa bene Simone Inzaghi che proprio in previsione della gara tiene sott’occhio le condizioni di Pavard e (soprattutto) Lautaro Martinez. Repubblica a tal riguardo fa il punto della situazione sui due, un breve passaggio: Inter Barcellona – «Per Lautaro è una corsa contro il tempo. L’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nella partita contro il Barcellona spaventa l’Inter. Come successo con Thuram, anche per il capitano si spera in un recupero lampo in vista della gara di ritorno. “Sarà difficilissimo averlo”, ha ammesso Simone Inzaghi. Ma difficilissimo non significa impossibile. 🔗 Internews24.com - Inter Barcellona, Lautaro e Pavard recuperano? Repubblica svela le ultime novità per il match di Champions League?lenovità, ecco come stanno i duedi Champions League sarà di scena mercoledì sera a San Siro. Lo sa bene Simone Inzaghi che proprio in previsione della gara tiene sott’occhio le condizioni die (soprattutto)Martinez.a tal riguardo fa il punto della situazione sui due, un breve passaggio:– «Perè una corsa contro il tempo. L’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nella partita contro ilspaventa l’. Come successo con Thuram, anche per il capitano si spera in un recupero lampo in vista della gara di ritorno. “Sarà difficilissimo averlo”, ha ammesso Simone Inzaghi. Ma difficilissimo non significa impossibile. 🔗 Internews24.com

Sky - Inter, domani gli esami di Lautaro Martinez: per il Barcellona chance quasi nulle, c'è speranza per Pavard - L`Inter inizia a programmare la sfida di ritorno, valida per le semifinali di Champions League, contro il Barcellona, dopo il 3-3 ottenuto ieri... 🔗calciomercato.com

L'Inter resiste al Bayern e va in semifinale. Segnano Lautaro e Pavard, ora c'è il Barcellona 2-2 Diretta - I nerazzurri la ribaltano poi si fanno riprendere ma difendono il vantaggio dell'andata. Sommer è super 🔗xml2.corriere.it

Inter, corsa contro il tempo per Lautaro e Pavard: le ultime e lo scenario per il Barça - Per entrambi sarà difficile, perché solitamente i problemi che li hanno colpiti richiedono più tempo. Ma la parola impossibile non c'è ancora ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Barcellona con o senza Pavard? Le sensazioni a -4 dal ritorno - C'è prima il Verona, ma il ritorno tra Inter e Barcellona è già nella testa di tutti i tifosi nerazzurri. Da capire se ce la farà Benji Pavard, che ha - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter in emergenza: Lautaro si ferma, Pavard ci prova per il Barcellona - Gli infortuni colpiscono l’Inter, Lautaro si ferma contro il Barcellona, Pavard punta al match di ritorno. Emergenza nel momento decisivo. 🔗milanosportiva.com