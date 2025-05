Inter Barcellona Koundé salta il match di San Siro! Ecco chi giocherà al suo posto la mossa

Inter Barcellona, Koundé salta il match di San Siro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, Ecco chi giocherà al suo posto, la mossaInter Barcellona si avvicina e i blaugrana dovranno fare a meno di Jules Koundé per il ritorno della semifinale di Champions League contro i nerazzurri. Parliamo di un’assenza davvero pesante per mister Flick, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino francese. Con 53 presenze su 54 gare stagionali, 4 goal e 8 assist, Koundé è stato uno degli elementi più continui e decisivi, tanto da risultare decisivo anche nell’ultimo incontro con il Real Madrid e nella finale di Coppa del Re.Senza di lui, secondo quanto riportato da Goal.com, il tecnico degli spagnoli dovrà affidarsi molto probabilmente a Eric Garcia, adattato a destra già nell’andata, mentre sembrebbe (il condizionale è d’obbligo) resta più remota l’ipotesi Hector Fort, troppo inesperto per una semifinale di Champions a San Siro. 🔗 Internews24.com - Inter Barcellona, Koundé salta il match di San Siro! Ecco chi giocherà al suo posto, la mossa ildi Sancontro i nerazzurri di Simone Inzaghi,chial suo, la mossasi avvicina e i blaugrana dovranno fare a meno di Julesper il ritorno della semifinale di Champions League contro i nerazzurri. Parliamo di un’assenza davvero pesante per mister Flick, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino francese. Con 53 presenze su 54 gare stagionali, 4 goal e 8 assist,è stato uno degli elementi più continui e decisivi, tanto da risultare decisivo anche nell’ultimo incontro con il Real Madrid e nella finale di Coppa del Re.Senza di lui, secondo quanto riportato da Goal.com, il tecnico degli spagnoli dovrà affidarsi molto probabilmente a Eric Garcia, adattato a destra già nell’andata, mentre sembrebbe (il condizionale è d’obbligo) resta più remota l’ipotesi Hector Fort, troppo inesperto per una semifinale di Champions a San. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Barcellona, lesione per Koundé: 3 settimane di stop, salta Inter e Clasico - Brutte notizie dall`infermeria arrivano per Hansi Flick che, dal roboante 3-3 ottenuto dal suo Barcellona contro l`Inter nella semifinale di... 🔗calciomercato.com

UFFICIALE – Infortunio Koundé, salta Inter-Barcellona: comunicato - Infortunio per Koundé durante Barcellona-Inter, andata di ritorno delle semifinali di Champions League. Salterà la gara di ritorno. Il comunicato. COMUNICATO UFFICIALE – Il Barcellona dà notizia sull’infortunio di Koundé: «Gli esami effettuati questa mattina sul giocatore della prima squadra Jules Koundé hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra. 🔗inter-news.it

Barcellona, Koundé salta il ritorno di Champions contro l’Inter: le alternative per Flick - Barcellona, Jules Koundé salterà la sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter: assenza pesante per Flick che studia le contromosse Il Barcellona dovrà fare a meno di Jules Koundé per il ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, un’assenza pesantissima per Flick, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino […] 🔗calcionews24.com