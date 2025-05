Inter Barcellona Flick recupera due big? Il tecnico non vuole rischiare niente Lewandowski…

Inter Barcellona, la situazione verso la gara di ritorno della semifinale di Champions League: il punto su Balde e LewandowskiFlick fa la conta degli infortunati verso Inter Barcellona e tra questi rientrano anche Balde e Lewandowski.Flick non vuole correre nessun rischio con Alejandro Balde e Robert Lewandowski in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter. È quanto sottolinea il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al mondo blaugrana, mentre fa il punto sull’infermeria del Barcellona dopo l’ultimo infortunio muscolare che costringerà Jules Koundé al forfait a San Siro. Né Flick né lo staff medico vogliono correre rischi inutili perché la stagione è ancora lunga e ci sono tante partite da giocare. Sintetizzando, il Mundo Deportivo scrive che probabilmente il terzino sinistro non andrà nemmeno a Valladolid per la partita di domani. 🔗 Internews24.com - Inter Barcellona, Flick recupera due big? Il tecnico non vuole rischiare niente. Lewandowski… , la situazione verso la gara di ritorno della semifinale di Champions League: il punto su Balde e Lewandowskifa la conta degli infortunati versoe tra questi rientrano anche Balde e Lewandowski.noncorrere nessun rischio con Alejandro Balde e Robert Lewandowski in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’. È quanto sottolinea il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al mondo blaugrana, mentre fa il punto sull’infermeria deldopo l’ultimo infortunio muscolare che costringerà Jules Koundé al forfait a San Siro. Néné lo staff medico vogliono correre rischi inutili perché la stagione è ancora lunga e ci sono tante partite da giocare. Sintetizzando, il Mundo Deportivo scrive che probabilmente il terzino sinistro non andrà nemmeno a Valladolid per la partita di domani. 🔗 Internews24.com

