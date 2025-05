Inter Barcellona dalla Spagna sicuri | svelata la strategia di Flick per vincere a San Siro

Inter Barcellona, dalla Spagna sono decisamente sicuri e non usano giri di parole, ecco qui svelata la strategia di Flick per vincere a San Siro Inter Barcellona si avvicina. Lo sanno bene in Spagna dove già pensano alla gara di ritorno di Champions League contro i nerazzurri. Come riporta il blasonato portale Sport il tecnico dei blaugrana Hans-Dieter Flick è pronto a dire addio a tutti i suoi principi, domani contro il Valladolid infatti gli spagnoli schiereranno una formazione ‘quasi’ B, puntando su un turnover massiccio al fine di avere invece i titolari al massimo delle fore il martedì successivo a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi. Così scrivono: Inter Barcellona – «Hansi Flick lo ripete da tutta la stagione: le rotazioni sono necessarie sia a livello fisico che per mantenere la maggior parte della rosa “attiva” e con ritmo competitivo. 🔗 Internews24.com - Inter Barcellona, dalla Spagna sicuri: svelata la strategia di Flick per vincere a San Siro sono decisamentee non usano giri di parole, ecco quiladipera Sansi avvicina. Lo sanno bene indove già pensano alla gara di ritorno di Champions League contro i nerazzurri. Come riporta il blasonato portale Sport il tecnico dei blaugrana Hans-Dieterè pronto a dire addio a tutti i suoi principi, domani contro il Valladolid infatti gli spagnoli schiereranno una formazione ‘quasi’ B, puntando su un turnover massiccio al fine di avere invece i titolari al massimo delle fore il martedì successivo a San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi. Così scrivono:– «Hansilo ripete da tutta la stagione: le rotazioni sono necessarie sia a livello fisico che per mantenere la maggior parte della rosa “attiva” e con ritmo competitivo. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Barcellona-Inter si avvicina. Dalla Spagna temono un fattore - Barcellona-Inter si disputerà stasera alle ore 21 allo Stadio Montjuic. In Spagna si guarda alla sfida anche da una prospettiva non favorevole ai catalani. LA SFIDA – Barcellona–Inter è il match d’andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri arrivano all’incontro nel momento più delicato della stagione, con le ultime tre sconfitte consecutive ad aver cancellato il sogno Triplete e ridimensionato le proprie ambizioni in Serie A. 🔗inter-news.it

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzaghi. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram manca dal campo dal ritorno dei quarti di Champions League, contro il Bayern Monaco che hanno consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter. Il calciatore francese, a causa di un affaticamento evidentemente non di grado secondario, non riesce a tornare in condizione per allenarsi in gruppo in vista dei prossimi impegni. 🔗inter-news.it

Il Barcellona attende l’Inter. Dalla Spagna: «Sanno fare tutto!» - Sarà l’Inter la sfidante del Barcellona nelle semifinali di Champions League. Dalla Spagna si ha un giudizio molto chiaro sulla forza della squadra meneghina. IL PUNTO – Inter e Barcellona si contenderanno l’accesso alla finale della Champions League 2024-2025. Dopo il pareggio di San Siro contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 2-2, i nerazzurri si presentano al confronto con i blaugrana consapevoli di dover effettuare altre due prestazioni di altissimo livello per poter sperare nella “seconda opportunità” con la storia (in tre anni). 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Capello sicuro: “Inter col fuoco dentro, si è convinta che può andare in finale; Barcellona, Laporta: Sicuro che la squadra sarà al top contro l'Inter. Flick resterà qui; Yuri Alberto, l'agente conferma: l'Inter c'è. I nerazzurri sicuri di poter soddisfare il Corinthians; Arda Güler non pensa all'Inter: Sono sicuro che avrò successo al Real Madrid. 🔗Cosa riportano altre fonti

Capello sicuro: “Inter col fuoco dentro, si è convinta che può andare in finale" - L'ex allenatore di Milan e Real Madrid elogia la squadra di Inzaghi puntando forte per il ritorno. Cambiasso: "Avrei firmato per un pareggio a Barcellona" ... 🔗tuttosport.com

Yamal racconta le ore del blackout in Spagna prima di Barcellona-Inter: “Eravamo tutti nervosi” - L'attaccante del Barcellona Lamine Yamal alla vigilia della semifinale di Champions League con l'Inter ha parlato anche del blackout che ha coinvolto la ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter, semifinale Champions: la situazione dopo blackout in Spagna - Il numero uno dei catalani era atteso in Svizzera per assistere alla finale della Youth League (la Champions dei giovani) del suo Barcellona contro il Trabzonspor, in programma proprio lunedì 28 ... 🔗sport.sky.it