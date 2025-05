Inter-Barcellona con o senza Pavard? Le sensazioni a -4 dal ritorno

C'è prima il Verona, ma il ritorno tra Inter e Barcellona è già nella testa di tutti i tifosi nerazzurri. Da capire se ce la farà Benji Pavard, che ha saltato la partita di andata.LA SITUAZIONE – Non solo Lautaro Martinez, oggi sarà giornata di esami anche per Benjamin Pavard. Il difensore francese si è fatto male alla caviglia domenica scorsa durante Inter-Roma. L'ex Bayern Monaco ha accusato appunto una distorsione che lo ha precluso dal match in Catalogna. In Spagna lo ha sostituito bene Yann Aurel Bisseck, il quale ha tenuto testa al talento di Raphinha. Ma se Pavard dovesse essere recuperato per il match di ritorno tra Inter e Barcellona, in programma martedì sera a San Siro, allora Simone Inzaghi non avrebbe dubbi su chi schierare come braccetto di destra. Ma tanto si capirà dagli esami di oggi.

