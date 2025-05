Insulti e bellezza | la lotta di Rossella Erra

Rossella Erra racconta la sua esperienza con gli haters e il peso della bellezza sui social. La bellezza e la cattiveria: il peso degli Insulti sui social.

"PRIMA» E "SECONDA». Vetta, lotta riaperta. Insulti razzisti contro il Borgo: stop per 8’ - In Prima categoria l’Atletico Lucca, con Baroncini e Tabarrani, batte la Folgor Marlia che ha accorciato con Bianchi. Vittoria a suon di gol per il Capannori che – con Martinucci, Menconi, Haoudi, Pistoresi e Garofalo – ha avuto la meglio sul Pieve Fosciana che ci ha provato con Vitrani, Bosi e Borgia. Il Porcari riesce ad espungare il campo dei Diavoli Neri Gorfigliano grazie alle redi Ercolano, Zani, Campigli, Menichetti ed un autogol; i padroni di casa hanno accorciato con Bertellotti. 🔗sport.quotidiano.net

Insulti razzisti contro calciatore 13enne, multa da 300 euro. La società: “La lotta al razzismo si riduce ad ammenda” - Gli insulti razzisti contro un calciatore 13enne “valgono” circa 300 euro. Il giudice sportivo ha stabilito un’ammenda di tale importo nei confronti della società piemontese Ponderano perché “dal rapporto di gara risulta il ripetuto comportamento razzista, offensivo, discriminatorio e denigratorio del proprio pubblico nei confronti di un giocatore avversario”. Il riferimento è alla partita di domenica scorsa del campionato provinciale under 14 giocata in casa, nel Biellese, contro i valdostani dell’Asd Saint-Vincent Châtillon e terminata 2-2. 🔗ilfattoquotidiano.it

'Non per bellezza Donne (e uomini) nella lotta partigiana': presentazione del libro di Margherita Becchetti - Mercoledì 16 aprile alle 17:30 all'Ape Parma Museo in via Farini 32/a a Parma si terrà la presentazione del libro "Non per bellezza. Donne (e uomini) nella lotta partigiana di Margherita Becchetti (Mup, Parma 2025). Dialogano con l’autrice: Elisabetta Salvini (Casa delle donne di Parma) e Gemma... 🔗parmatoday.it

Rossella Erra: "Mi dicono balena e che sono grossa come il divano della Balivo" - L'opinionista di Ballando con le stelle ha rivelato a Caterina Balivo di dover fare i conti ogni volta con le critiche velenose sul suo peso ... 🔗msn.com