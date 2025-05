Inseguito dopo un furto tenta di investire i carabinieri

carabinieri di Orbetello ha intercettato, a seguito di segnalazione, un furgone con una persona a bordo, possibile responsabile di furto.Il mezzo è stato intercettato all’altezza di Capalbio: il guidatore, per sottrarsi al controllo, prima ha speronato la vettura di servizio dandosi alla fuga, e poi si è fermato poco distante, urtando in retromarcia il veicolo militare e provando a investire gli operanti, che hanno risposto alla condotta violenta aprendo il fuoco.dopodiché il veicolo, uscito fuori strada per uno pneumatico attinto da uno dei colpi, è stato abbandonato lungo la strada.A bordo del furgone, sequestrato, è stata rinvenuta refurtiva proveniente da un capannone industriale. I due militari, a titolo precauzionale, si sono recati al pronto soccorso, dove sono state loro riscontrate lievi lesioni conseguenza dell’impatto, refertate con alcuni giorni di prognosi ciascuno 🔗 ORBETELLO – Stanotte alle 4 circa la pattuglia radiomobile della compagnia deidi Orbetello ha intercettato, a seguito di segnalazione, un furgone con una persona a bordo, possibile responsabile di.Il mezzo è stato intercettato all’altezza di Capalbio: il guidatore, per sottrarsi al controllo, prima ha speronato la vettura di servizio dandosi alla fuga, e poi si è fermato poco distante, urtando in retromarcia il veicolo militare e provando agli operanti, che hanno risposto alla condotta violenta aprendo il fuoco.diché il veicolo, uscito fuori strada per uno pneumatico attinto da uno dei colpi, è stato abbandonato lungo la strada.A bordo del furgone, sequestrato, è stata rinvenuta refurtiva proveniente da un capannone industriale. I due militari, a titolo precauzionale, si sono recati al pronto soccorso, dove sono state loro riscontrate lievi lesioni conseguenza dell’impatto, refertate con alcuni giorni di prognosi ciascuno 🔗 Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Como, ladro recidivo: tenta un furto in casa, fugge per l’antifurto ma il giorno dopo la vittima lo riconosce per strada - Ha tentato di intrufolarsi in casa altrui per un colpo notturno, ma l’allarme lo ha fatto scappare a mani vuote. Pensava di averla fatta franca, ma il destino — e soprattutto il senso di osservazione della vittima — gli hanno giocato un brutto scherzo. È così che un 25enne di nazionalità danese... 🔗quicomo.it

Tenta il furto in un negozio di ottica: bloccato dopo aver forzato la porta - Nella tarda serata di ieri, venerdì 21 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni, resosi responsabile di tentato furto aggravato all’interno di un negozio di ottica in via Provinciale Cucigliana a Cascina. L'allarme è scattato grazie a... 🔗pisatoday.it

Tenta un furto in casa ma il proprietario è un carabiniere: ladro in fuga arrestato dopo un inseguimento - Un colpo andato storto si è trasformato in una fuga spericolata per un giovane della provincia di Napoli, che l’altra sera ha cercato di introdursi in un’abitazione di Villa Santa Lucia nel sud della provincia di Frosinone. A mandare all’aria il piano è stato il proprietario di casa, che si è... 🔗frosinonetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inseguito dopo un furto tenta di investire i carabinieri; Pesaro - Tenta il furto in un negozio, inseguito e bloccato dalla polizia; Tenta il furto in un negozio, inseguito e bloccato dalla polizia; Villa Santa Lucia (FR) – Tenta il furto in casa di un carabiniere, inseguito e arrestato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chieti, tenta di truffare un'anziana: inseguito da un ex cantoniere - IL RAGGIRO Hanno provato a truffare una donna anziana con una tecnica collaudata ovvero rappresentandole che il figlio aveva provocato un incidente e che serviva l’oro per tirarlo ... 🔗ilmessaggero.it

Genova, arrestati due uomini per furto in casa e tentata truffa a un’anziana - Bloccati dai carabinieri dopo un colpo con la tecnica del finto maresciallo, avevano rubato un orologio in oro a una residente di Marassi ... 🔗telenord.it

Tenta fuga dopo furto e precipita da balcone ferito 67enne ad Andria - ANDRIA – Ha tentato la fuga dopo un furto in un supermercato e, scoperto e inseguito, si è lanciato da un balcone a circa 4 metri di altezza da una palazzina di una strada interna di via ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it