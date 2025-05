Inps NASpI in lieve aumento mentre cala la cassa integrazione

NASpI, l'indennità di disoccupazione, sono risultati 1.303.982. Lo rende noto l'Inps. Si registra, quindi, un lieve incremento (pari al 2,2%) rispetto al dato disponibile per lo stesso mese dell'anno precedente (1.275.505 beneficiari).Nel mese di marzo 2025, le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate sono state pari a 61,7 milioni, in diminuzione rispetto ai 66,6 milioni autorizzati nel mese precedente, ma con un incremento significativo rispetto a marzo 2024, quando si attestavano a 39,9 milioni di ore. Per il primo trimestre del 2025, il totale delle ore autorizzate è stato di 176,5 milioni, registrando un aumento del 30,2% rispetto ai 135,5 milioni del primo trimestre 2024.Il dato riflette, prevalentemente, le esigenze di alcuni comparti produttivi con rilevante peso occupazionale, come il metalmeccanico, il tessile, l'abbigliamento, il cuoio e le calzature, interessati da processi di transizione e adeguamento organizzativo.

