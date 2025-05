Iniziata la visita pastorale dell' Arcivescovo Bellandi a Torrione | il programma

Iniziata la visita pastorale dell’Arcivescovo nel quartiere di Torrione a Salerno. Nella giornata di ieri (1 Maggio), Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi ha visitato i malati e pranzato con i sacerdoti presso la Chiesa Santa Maria Ad Martyres, mentre in serata ha celebrato i Primi Vespri. 🔗 Salernotoday.it - Iniziata la visita pastorale dell'Arcivescovo Bellandi a Torrione: il programma E’lanel quartiere dia Salerno. Nella giornata di ieri (1 Maggio), Sua Eccellenza Monsignor Andreahato i malati e pranzato con i sacerdoti presso la Chiesa Santa Maria Ad Martyres, mentre in serata ha celebrato i Primi Vespri. 🔗 Salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Il Generale La Gala in visita ai presìdi dell’Alta Irpinia - Ieri mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Montella e Sant’Angelo dei Lombardi e alla Stazione di Caposele, presìdi strategici per la sicurezza dell’Alta Irpinia. Incontro con i... 🔗avellinotoday.it

Fabbriche Aperte, gli studenti dell'IT 'Cattaneo' di San Miniato in visita nella Conceria Gi.Elle.Emme - Dai banchi di scuola alla vita in azienda: un’occasione di crescita per il settore. Proseguono le visite nelle aziende del Gruppo Lapi per il progetto formativo 'Fabbriche Aperte 2025' (che ha preso avvio a febbraio nell’azienda chimica FGL International). Martedì 8 aprile, è stata la Conceria... 🔗pisatoday.it

Siria, il nuovo capo di stato maggiore dell'Idf visita la zona cuscinetto - Il nuovo capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha visitato la zona cuscinetto all'interno della Siria, dove i soldati dell'Idf presidiano la zona vicino al confine con lo stato ebraico, che dopo la caduta del regime dell'ex presidente Assad, è stata occupata da Israele, per ragioni di sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non permetterà alle milizie del nuovo governo di al Jolani di entrare nell'area a sud di Damasco e che l'esercito israeliano resterà nelle zone meridionali del paese per un periodo indefinito. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Iniziata la visita pastorale dell'Arcivescovo Bellandi a Torrione: il programma; 1° maggio, col Giubileo dei Lavoratori riparte dal Primiero la visita pastorale dell’arcivescovo Tisi; Iniziata la visita pastorale a Filottrano; Sassari, Parrocchia San Giovanni Bosco: iniziata la Visita pastorale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iniziata la visita pastorale dell'Arcivescovo Bellandi a Torrione: il programma - E’ iniziata la visita pastorale dell’Arcivescovo nel quartiere di Torrione a Salerno. Nella giornata di ieri (1 Maggio), Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi ha visitato i malati e pranzato con i ... 🔗salernotoday.it

Diocesi: Trento, domani con il Giubileo dei lavoratori riparte dal Primiero la visita pastorale dell’arcivescovo Tisi - Riparte dal Primiero giovedì 1° maggio, con il Giubileo diocesano dei lavoratori, la visita pastorale dell’arcivescovo Lauro Tisi alla diocesi di Trento, iniziata ad ottobre nella Zona Rotaliana-Terre ... 🔗agensir.it

La Croce Giubilare a San Silvestro - Per la Festa dei lavoratori, dal titolo “Pellegrini di speranza”, a Passo Gobbera alle ore 9.30 è prevista l’accoglienza della Croce Giubilare e la processione per raggiungere il Santuario di San ... 🔗unsertirol24.com