Inizia il primo weekend di maggio tra Venezia Comics mercatini musica e festa di primavera

Venezia Comics, mercatini, musica e festa di primavera: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 3 e 4 maggio 2025, anticipato da venerdì 2. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le.

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Caldo estivo per il primo maggio, nel weekend in arrivo una nuova ondata di maltempo - Caldo anomalo in Regione per il ponte del primo maggio. A sostenerlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com che prevede delle temperature in aumento in tutto il Friuli Venezia Giulia Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Fino a... 🔗pordenonetoday.it

Concerto primo maggio 2025: a che ora inizia e dove si fa - Tutto pronto al ritorno del concerto del primo maggio. La manifestazione torna come di consueto e si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, confermati alla guida dell’evento dopo il grande successo del 2024. Tra le caratteristiche principali del Concertone c’è la gratuità: nessun biglietto, solo una grande partecipazione e l’attesa dei propri beniamini. 🔗lettera43.it

Inizia il primo weekend di maggio tra Venezia Comics, mercatini, musica e festa di primavera - Il primo weekend di maggio, l'Olistic Festival promette di trasformare la spiaggia di Bibione in un’oasi di benessere a cielo aperto. Il concept di questa edizione 2025 è "Alkemica, fuoco e acqua", un ... 🔗veneziatoday.it

A che ora inizia il concerto del Primo Maggio e dove vederlo - Presentato da Noemi, Ermal Meta e Bigmama con le incursioni del professore social Vincenzo Schettini, il Concertone del Primo maggio torna a piazza San Giovanni con lo slogan “Uniti per un lavoro ... 🔗msn.com

Meteo primo maggio e weekend: caldo estivo fino a sabato, poi arriva il maltempo. Ecco le previsioni - Il ponte lungo del primo maggio offrirà caldo e sole, con punte fino a 30°C, un vero anticipo d’estate. Domenica 4 maggio, però, l’instabilità tornerà con piogge e temporali, soprattutto al Nord ... 🔗msn.com