Inghilterra sconvolta dal ciclone Nigel Farage | alle elezioni amministrative i sovranisti dilagano ovunque

Nigel Farage ha trionfato, riuscendo a intaccare le roccaforti laburiste e travolgendo i conservatori. Un risultato i cui principali responsabili, secondo l’analisi di molti, sono proprio i partiti tradizionali e i loro leader.Ciò che sta accadendo nel Regno Unito è più di un’oscillazione elettorale: è il segnale di un malessere radicato, diffuso, che si esprime sempre più chiaramente nei crescenti consensi che l’elettorato garantisce alle forze populiste e sovraniste in tutta Europa. E anche queste due parole, anziché essere utilizzate come un insulto, dovrebbero essere analizzate bene: perché dai popoli si alza un grido di protesta che affonda le radici in problemi concreti. 🔗 Thesocialpost.it - Inghilterra sconvolta dal “ciclone” Nigel Farage: alle elezioni amministrative i sovranisti dilagano ovunque Il voto amministrativo inglese si è trasformato infatti in un evento epocale, capace di riscrivere le coordinate della politica britannica. Il partito Reform UK, guidato daha trionfato, riuscendo a intaccare le roccaforti laburiste e travolgendo i conservatori. Un risultato i cui principali responsabili, secondo l’analisi di molti, sono proprio i partiti tradizionali e i loro leader.Ciò che sta accadendo nel Regno Unito è più di un’oscillazione elettorale: è il segnale di un malessere radicato, diffuso, che si esprime sempre più chiaramente nei crescenti consensi che l’elettorato garantisceforze populiste e sovraniste in tutta Europa. E anche queste due parole, anziché essere utilizzate come un insulto, dovrebbero essere analizzate bene: perché dai popoli si alza un grido di protesta che affonda le radici in problemi concreti. 🔗 Thesocialpost.it

