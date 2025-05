ING | utile netto del primo trimestre in calo del 78% Cet1 ratio scende al 136%

primo trimestre dell'anno con un utile netto di 1,455 miliardi di euro, in calo del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, e un indice di solidità patrimoniale Cet1 ratio sceso dal 14,8% al 13,6%, conformemente alle intenzioni della banca olandese di restituire capitale agli azionisti.Il gruppo, che aveva annunciato l'intenzione di ridurre entro fine 2025 il suo Cet1 ratio al 12,5%, ha dovuto rivedere i suoi obiettivi per tener conto delle tensioni provocate dalla guerra commerciale americana. "Il contesto macroeconomico e geopolitico resta incerto e, tenuto conto di ciò, prevediamo ora un Cet1 ratio compreso tra il 12,8 e il 13% entro la fine del 2025, mentre il nostro obiettivo di Cet1 ratio resta invariato a circa il 12,5%", spiega la nota sui conti, in cui si annuncia un nuovo buyback da 2 miliardi.

