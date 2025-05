Infortunio Vlahovic è recuperato per Bologna Juve? Il verdetto dopo l’allenamento di oggi | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del serbo

Infortunio Vlahovic, recupera per Bologna Juve? Il verdetto dopo la seduta di questa mattina: come sta il serboLa Juventus è tornata in campo al JTC questa mattina per proseguire la preparazione verso lo scontro Champions di Bologna. Arrivano importanti novità per quanto riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic.Come appreso da , infatti, l’attaccante serbo ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Il centravanti è recuperato per lo spareggio Champions in programma domenica sera al Dall’Ara e sarà a disposizione di Tudor. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, è recuperato per Bologna Juve? Il verdetto dopo l’allenamento di oggi: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del serbo di Marco Baridon, recupera per? Illa seduta di questa mattina: come sta ilLantus è tornata in campo al JTC questa mattina per proseguire la preparazione verso lo scontro Champions di. Arrivano importanti novità per quanto riguarda ledi Dusan.Come appreso da , infatti, l’attaccanteha svolto l’intero allenamento in gruppo. Il centravanti èper lo spareggio Champions in programma domenica sera al Dall’Ara e sarà a disposizione di Tudor. .com 🔗 Juventusnews24.com

