Infortunio Pavard quali sono le condizioni del difensore interista? Spunta l’indiscrezione per il rush finale

Infortunio Pavard, quali sono le condizioni del difensore dell’Inter considerando anche la gara contro il Barcellona? Ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sono delle novità importante per quanto concerne il difensore dell’Inter: soprattutto in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Infortunio Pavard – «Sarà giornata di esami anche per Benjamin . 🔗 Calcionews24.com - Infortunio Pavard, quali sono le condizioni del difensore interista? Spunta l’indiscrezione per il rush finale ledeldell’Inter considerando anche la gara contro il Barcellona? Ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, cidelle novità importante per quanto concerne ildell’Inter: soprattutto in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.– «Sarà giornata di esami anche per Benjamin . 🔗 Calcionews24.com

Infortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime - di RedazioneInfortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime sul difensore francese Piove sul bagnato in casa Inter: oltre al momento difficile sul fronte dei risultati, continuano a sommarsi anche i problemi legati agli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Benjamin Pavard, costretto ad abbandonare il campo nelle fasi iniziali della sfida contro la Roma a causa di un colpo alla caviglia. 🔗internews24.com

Cambia lo scenario per il ritorno in campo di Pavard - C’è grande attesa in casa Inter per gli esami di Lautaro Martinez, che determineranno l’entità dell’infortunio rimediato contro il Barcellona. I nerazzurri, però, monitorano con attenzione anche le ... 🔗passioneinter.com

Pavard ko e sostituito, tegola Inter: le condizioni verso il Barcellona - Brutte notizie per Simone Inzaghi che è stato costretto al cambio del difensore che ha fatto posto a Bisseck. Timori per la semifinale di Champions ... 🔗tuttosport.com

Inter: infortunio Pavard, svelati i reali tempi di recupero - Le condizioni di Pavard continuano ad essere attenzionate dallo staff medico: come sta il giocatore dopo l'infortunio ... 🔗spaziointer.it