Infortunio Pavard oggi giornata d’esami anche per lui | aumenta la speranza per Inter Barcellona! Ecco perché

Infortunio Pavard, oggi giornata d’esami anche per lui: aumenta la speranza per Inter Barcellona! Ecco perché. Il punto sulle sue condizioniL’Infortunio di Benjamin Pavard preoccupa meno rispetto a quello rimediato da Lautaro Martinez. Il difensore francese è stato costretto ad uscire dal campo nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro la Roma per un problema alla caviglia. Problema che gli ha anche fatto saltare l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona: tuttavia aumenta la speranza per averlo nella sfida di martedì al ritorno a San Siro. Questo il punto fatto da Sport Mediaset, che racconta come l’ex Bayern Monaco oggi si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno maggiormente la situazione legata alle sue condizioni fisiche.Infortunio Pavard – «Sarà giornata di esami anche per Benjamin Pavard, per il quale filtra maggiore ottimismo: il difensore francese ha saltato l’andata in Catalogna e salterà anche il Verona, ma la caviglia infortunata contro la Roma sta migliorando e potrebbe recuperare per martedì sera». 🔗 Internews24.com - Infortunio Pavard, oggi giornata d’esami anche per lui: aumenta la speranza per Inter Barcellona! Ecco perché per lui:laper. Il punto sulle sue condizioniL’di Benjaminpreoccupa meno rispetto a quello rimediato da Lautaro Martinez. Il difensore francese è stato costretto ad uscire dal campo nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro la Roma per un problema alla caviglia. Problema che gli hafatto saltare l’andata della semifinale di Champions League contro il: tuttavialaper averlo nella sfida di martedì al ritorno a San Siro. Questo il punto fatto da Sport Mediaset, che racconta come l’ex Bayern Monacosi sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno maggiormente la situazione legata alle sue condizioni fisiche.– «Saràdi esamiper Benjamin, per il quale filtra maggiore ottimismo: il difensore francese ha saltato l’andata in Catalogna e salteràil Verona, ma la caviglia infortunata contro la Roma sta migliorando e potrebbe recuperare per martedì sera». 🔗 Internews24.com

