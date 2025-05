Infortunio Lautaro oggi il giorno degli esami | filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioni

Infortunio Lautaro, oggi il giorno degli esami: filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioni sulle condizioni dell’argentinoL’Infortunio rimediato da Lautaro Martinez nel primo tempo di Barcellona Inter sta facendo preoccupare tutto il mondo nerazzurro. La possibilità di non avere a disposizione il proprio capitano per la semifinale di ritorno in Champions League di martedì a San Siro è sempre più concreta. Lo stesso Simone Inzaghi aveva espresso il proprio pessimismo sulla possibilità di poter contare sul proprio numero 10. Come spiega Sport Mediaset, oggi è il giorno in cui l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno meglio la sua situazione fisica.Infortunio Lautaro – «In casa Inter è il giorno degli esami per Lautaro Martinez, uscito a fine primo tempo mercoledì sera contro il Barcellona per un problema muscolare. 🔗 Internews24.com - Infortunio Lautaro, oggi il giorno degli esami: filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioni ilper ilcol! Lesulle condizioni dell’argentinoL’rimediato daMartinez nel primo tempo diInter sta facendo preoccupare tutto il mondo nerazzurro. La possibilità di non avere a disposizione il proprio capitano per la semifinale diin Champions League di martedì a San Siro è sempre più concreta. Lo stesso Simone Inzaghi aveva espresso il propriosulla possibilità di poter contare sul proprio numero 10. Come spiega Sport Mediaset,è ilin cui l’argentino si sottoporrà aglistrumentali che chiariranno meglio la sua situazione fisica.– «In casa Inter è ilperMartinez, uscito a fine primo tempo mercoledì sera contro ilper un problema muscolare. 🔗 Internews24.com

