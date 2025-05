Infortunio Lautaro l’esito degli esami

Lautaro Martinez e l’Inter. Il capitano nerazzurro, uscito per Infortunio nel secondo tempo della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, ha rimediato una “elongazione ai flessori della coscia sinistra”. Lo comunica in una nota il club di Milano. “Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”, aggiunge l’Inter.Lautaro in dubbio per la partita contro il BarcellonaL’argentino salterà la sfida di sabato sera in campionato contro il Verona ed è in forte dubbio per la partita di ritorno contro i catalani in programma martedì 6 maggio a San Siro.Le condizioni di Lautaro Martinez— Inter ?? (@Inter) May 2, 2025 🔗 Lapresse.it - Infortunio Lautaro, l’esito degli esami Brutte notizie perMartinez e l’Inter. Il capitano nerazzurro, uscito pernel secondo tempo della semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, ha rimediato una “elongazione ai flessori della coscia sinistra”. Lo comunica in una nota il club di Milano. “Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”, aggiunge l’Inter.in dubbio per la partita contro il BarcellonaL’argentino salterà la sfida di sabato sera in campionato contro il Verona ed è in forte dubbio per la partita di ritorno contro i catalani in programma martedì 6 maggio a San Siro.Le condizioni diMartinez— Inter ?? (@Inter) May 2, 2025 🔗 Lapresse.it

