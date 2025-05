Infortunio Lautaro l’esito degli esami stravolge la corsa Scudetto | la notizia è sorprendente!

Lautaro Martinez e la sua Inter. Dopo il comunicato cambia tutto anche per la corsa Scudetto. Il duello tra Napoli e Inter prosegue ancora, nonostante manchino solo quattro giornate al termine del campionato. Tra le due squadre c’è una distanza di soli tre punti, con gli azzurri avanti a tutti. Oltre al periodo complicato, però, in casa Inter si è costretti a fare i conti anche con gli infortuni. Infatti, nell’importantissimo match contro il Barcellona, si è fermato Lautaro Martinez che nella giornata odierna si è sottoposto agli esami medici.Sospiro di sollievo per Lautaro: le sue condizioniLo stop forzato di Lautaro Martinez contro il Barcellona ha tenuto tutto il mondo Inter col fiato sospeso. L’uscita dal campo dell’argentino è stata tutt’altro che “gioiosa”, motivo per il quale tutti pensavano ad un serio Infortunio muscolare. 🔗 Spazionapoli.it - Infortunio Lautaro, l’esito degli esami stravolge la corsa Scudetto: la notizia è sorprendente! Sono minuti caldissimi perMartinez e la sua Inter. Dopo il comunicato cambia tutto anche per la. Il duello tra Napoli e Inter prosegue ancora, nonostante manchino solo quattro giornate al termine del campionato. Tra le due squadre c’è una distanza di soli tre punti, con gli azzurri avanti a tutti. Oltre al periodo complicato, però, in casa Inter si è costretti a fare i conti anche con gli infortuni. Infatti, nell’importantissimo match contro il Barcellona, si è fermatoMartinez che nella giornata odierna si è sottoposto aglimedici.Sospiro di sollievo per: le sue condizioniLo stop forzato diMartinez contro il Barcellona ha tenuto tutto il mondo Inter col fiato sospeso. L’uscita dal campo dell’argentino è stata tutt’altro che “gioiosa”, motivo per il quale tutti pensavano ad un seriomuscolare. 🔗 Spazionapoli.it

