Infortunio Lautaro il Toro tenta il miracolo per esserci in panchina in Inter Barcellona! Chance ridotte ma…

Infortunio Lautaro, il Toro tenta il miracolo per esserci in panchina in Inter Barcellona: Chance ridotte ma. Le sensazioni sul recuperoServirà un miracolo da parte di Lautaro Martinez e dello staff medico dell’Inter per far recuperare l’attaccante argentino dall’Infortunio rimediato all’andata, in modo tale che possa essere quantomeno in panchina per il ritorno contro il Barcellona. Chance ridotte di convocazione per la semifinale di ritorno di Champions League, dopo che gli esami ai quali si è sottoposto oggi hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. Il Toro comunque ci proverà fino all’ultimo, come riferisce Sky Sport e anche il giornalista Pasquale Guarro.Per Lautaro elongazione ai flessori della coscia sinistra. La buona notizia è che qualche possibilità che possa esserci col Barcellona esiste! @SkySport https:t. 🔗 Internews24.com - Infortunio Lautaro, il Toro tenta il miracolo per esserci in panchina in Inter Barcellona! Chance ridotte ma… , ililperininma. Le sensazioni sul recuperoServirà unda parte diMartinez e dello staff medico dell’per far recuperare l’attaccante argentino dall’rimediato all’andata, in modo tale che possa essere quantomeno inper il ritorno contro ildi convocazione per la semifinale di ritorno di Champions League, dopo che gli esami ai quali si è sottoposto oggi hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. Ilcomunque ci proverà fino all’ultimo, come riferisce Sky Sport e anche il giornalista Pasquale Guarro.Perelongazione ai flessori della coscia sinistra. La buona notizia è che qualche possibilità che possacolesiste! @SkySport https:t. 🔗 Internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunio Lautaro, novità sul rientro: spunta l’aggiornamento sulle condizioni del Toro - di RedazioneInfortunio Lautaro, novità sul rientro in campo dell’attaccante dell’Inter, vediamo un prezioso aggiornamento sulle condizioni del Toro Infortunio Lautaro, arrivano novità preziose sul bomber dell’Inter. «L’attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla convocazione per questa doppia data di marzo a causa di un infortunio muscolare agli ischiocrurali dell’arto inferiore sinistro» recita il comunicato diramato dalla nazionale argentina due giorni or sono per fornire aggiornamenti sule condizioni del Toro. 🔗internews24.com

Infortunio Lautaro, il Toro vede il rientro! Col Parma già in campo? I dettagli - di RedazioneInfortunio Lautaro, il Toro vede il rientro! Col Parma già in campo? I dettagli sulle condizioni del capitano dell’Inter Buone notizie per l’Inter: il ritorno di Lautaro Martinez è sempre più vicino. Dopo aver saltato gli impegni con la nazionale argentina e le sfide contro Udinese e Milan, il capitano nerazzurro è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante sarà sicuramente in campo tra una settimana a Monaco di Baviera per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern. 🔗internews24.com

Infortunio Lautaro, il piano dell’Inter per il recupero completo: il Toro cerchia quella data sul calendario! L’annuncio di Inzaghi - di RedazioneInfortunio Lautaro, il piano dell’Inter per il recupero completo. Ecco quando può tornare il capitano , lo annuncia Inzaghi Simone Inzaghi alla vigilia di Milan–Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa anche di Lautaro Martinez e del suo recupero dall’infortunio. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro. SE ABBIAMO UN PIANO PER IL RECUPERO DI LAUTARO DALL’INFORTUNIO? – «Il piano è quello che sta lavorando bene da 2-3 giorni. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lautaro Martinez, il responso degli esami dopo l’infortunio: quando torna e quante partite salta - Nella giornata di venerdì 2 maggio Lautaro Martinez si è sottoposto ad ulteriori esami clinici che hanno confermato il problema muscolare accusato in ... 🔗fanpage.it

Inter, stiramento per Lautaro Martinez: a forte rischio per il Barcellona - L’attaccante nerazzurro si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio in Champions: elongazione ai flessori della coscia sinistra. Il “Toro” salta la gara di sabato col Verona e molto proba ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, infortunio Lautaro: Inzaghi costretto al cambio con Taremi. Che cosa si è fatto il Toro - Poco dopo il 2-2 dei blaugrana l’argentino ha accusato un problema e dopo aver provato a resistere ha dovuto arrendersi e lasciare il campo ... 🔗sport.virgilio.it