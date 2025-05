Infortunio Koopmeiners ancora differenziato per l’olandese | cosa filtra sul suo recupero a due giorni da Bologna Juve Ultimissime

Infortunio Koopmeiners, ancora differenziato: cosa filtra sulle condizioni del centrocampista olandeseLa Juve è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna che potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Come appreso da , anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Il centrocampista olandese è in forte dubbio per la partita di domenica sera, ormai a due giorni dal big match. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, ancora differenziato per l’olandese: cosa filtra sul suo recupero a due giorni da Bologna Juve. Ultimissime di Marco Baridonsulle condizioni del centrocampista olandeseLaè tornata in campo in vista dello scontro diretto diche potrebbe decidere la corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Come appreso da , anche oggi Teunha svolto un lavororispetto al resto del gruppo. Il centrocampista olandese è in forte dubbio per la partita di domenica sera, ormai a duedal big match. .com 🔗 Juventusnews24.com

