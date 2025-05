Infortunio Kelly Tudor ha tre opzioni per sostituire l’inglese | tutte le alternative in vista di Bologna Juve

Infortunio Kelly, Tudor ha tre opzioni per sostituire l’inglese: tutte le alternative in vista di Bologna Juve, in programma domenica sera al Dall’AraDomenica la Juve scenderà sul terreno di gioco del Dall’Ara per affrontare il Bologna nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Tudor sarà costretto a fare i conti con l’emergenza difensori.Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico croato avrebbe tre opzioni per sostituire l’infortunato Kelly. Insieme a Renato Veiga e Kalulu potrebbe giocare uno tra Cambiaso, Savona e Locatelli per completare il terzetto di difensori ormai consueto dall’arrivo di Tudor sulla panchina bianconera. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, Tudor ha tre opzioni per sostituire l’inglese: tutte le alternative in vista di Bologna Juve ha treperleindi, in programma domenica sera al Dall’AraDomenica lascenderà sul terreno di gioco del Dall’Ara per affrontare ilnella sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A.sarà costretto a fare i conti con l’emergenza difensori.Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico croato avrebbe treperl’infortunato. Insieme a Renato Veiga e Kalulu potrebbe giocare uno tra Cambiaso, Savona e Locatelli per completare il terzetto di difensori ormai consueto dall’arrivo disulla panchina bianconera. .com 🔗 Juventusnews24.com

Infortunio Thuram, salta Juve Lecce? C’è l’annuncio di Tudor: cosa ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match - di Redazione JuventusNews24Infortunio Thuram, salta Juve Lecce? C’è l’annuncio di Tudor alla vigilia della sfida: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Alla vigilia di Juve–Lecce, nella consueta conferenza stampa pre match, Igor Tudor ha parlato così delle condizioni di Khephren Thuram. Il suo annuncio sul centrocampista francese. THURAM – «Ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. 🔗juventusnews24.com

Infortunio McKennie: il texano ha messo Parma Juve nel mirino, ma Tudor potrebbe lasciarlo in panchina! Il motivo - di Redazione JuventusNews24Infortunio McKennie: il texano ha messo Parma Juve nel mirino, ma Tudor potrebbe lasciarlo in panchina! Il motivo dietro a questa possibile scelta Archiviata la vittoria all’Allianz Stadium contro il Lecce, valsa il terzo risultato utile consecutivo sotto la gestione Tudor, per la Juventus è già il momento di pensare alla prossima partita in casa del Parma. Come riportato da Tuttosport McKennie in settimana svolgerà il classico lavoro a parte per recuperare gradualmente per la sfida del Tardini. 🔗juventusnews24.com

Kelly sarà confermato dopo la prestazione di Parma? Svelata la possibile difesa bianconera contro il Monza: Tudor ha le idee chiare - di Redazione JuventusNews24Kelly sarà confermato dopo la prestazione di Parma? Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione della Juve Scelte obbligate in difesa per Igor Tudor. Con Bremer e Gatti ai box, non ci sono molte opzioni per cambiare gli uomini nella difesa a tre della Juve in vista della sfida contro il Monza. Secondo Sky Sport, saranno anche Kelly, Kalulu e Renato Veiga il trio difensivo per il match di campionato, fondamentale per la corsa al quarto posto dopo la brutta sconfitta contro il Parma. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Kelly, salta Bologna e Lazio. Tudor nei guai, Juve in emergenza totale - Tudor perde un altro giocatore in vista dello scontro diretto per il quarto posto con il Bologna. Si tratta di Kelly, che ha rimediato un problema muscolare al termine della sfida vinta contro il Monz ... 🔗msn.com

Infortunio Kelly, Bucciantini consiglia Tudor: «Col Bologna io metterei lui come braccetto per favorire la prima uscita in costruzione» - Infortunio Kelly, Bucciantini consiglia Tudor: le sue dichiarazioni in esclusiva a Juventusnews24.com in vista della sfida col Bologna di domenica Marco Bucciantini è intervenuto in esclusiva a Juvent ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Kelly, nuova tegola per Tudor: i tempi di recupero - Infortunio Kelly - Piove sul bagnato in casa Juventus in merito al capitolo infortunio. Come confermato dal club ... 🔗fantamaster.it