Infortunio Conceicao novità dopo la seduta odierna | le ultime sulle condizioni dell’esterno portoghese Cosa filtra verso Bologna Juve

Infortunio Conceicao, novità dopo la seduta odierna: ultime novità sul recupero del portoghese. Le sue condizioniLa Juve di Tudor è tornata in campo questa mattina a due giorni dal big match di Bologna. Come appreso da , arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori infortunati.Francisco Conceicao, che ieri ha lavorato in palestra sulla forza, è tornato ad allenarsi in gruppo. Nessun problema, dunque, per l’esterno portoghese: ci sarà anche lui per lo spareggio Champions in programma tra due giorni. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, novità dopo la seduta odierna: le ultime sulle condizioni dell’esterno portoghese. Cosa filtra verso Bologna Juve di Marco Baridonlasul recupero del. Le sueLadi Tudor è tornata in campo questa mattina a due giorni dal big match di. Come appreso da , arrivano aggiornamentidei giocatori infortunati.Francisco, che ieri ha lavorato in palestra sulla forza, è tornato ad allenarsi in gruppo. Nessun problema, dunque, per l’esterno: ci sarà anche lui per lo spareggio Champions in programma tra due giorni. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Infortunio Rouhi: cosa filtra sulle sue condizioni dopo la ripresa degli allenamenti. Novità in vista di Fiorentina Juve - di Marco BaridonInfortunio Rouhi: cosa filtra sulle sue condizioni nella settimana di Fiorentina Juve. Gli aggiornamenti dal JTC La Juve di Thiago Motta di nuovo in campo nella settimana che porta alla trasferta contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.00. Primo allenamento al JTC dopo la figuraccia dello Stadium contro l’Atalanta. Come appreso da Juventusnews24, arrivano aggiornamenti anche sull’infortunato Rouhi: il terzino bianconero ha svolto un lavoro personalizzato alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Cambiaso: le novità sulle condizioni del terzino dopo lo stop in Cagliari Juve. Gli ultimissimi aggiornamenti - di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, c’è un po’ di incertezza sull’esterno bianconero: va stabilito quando potrà tornare in campo. Due le partite opzionate Andrea Cambiaso è uno dei due tre giocatori che preoccupano la Juve. Al di là di Nicolò Savona e Douglas Luiz, l’esterno è il calciatore su cui si attendono novità confortanti dopo l’uscita anticipata di ieri per un sovraccarico alla zona pubica nella sfida contro il Cagliari. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infortunio Conceicao, novità dopo la seduta odierna: ultime; Come sta Conceicao? L'esito degli esami dopo l'infortunio prima del Milan; Francisco Conceiçao, l'esito dei controlli al J Medical; Juventus, infortunio Conceicao: le novità e i tempi di recupero. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media