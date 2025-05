Infortunati Juve | buone notizie da Vlahovic e Conceicao mentre Koopmeiners… Tutte le novità dalla Continassa a -2 dal Bologna

Infortunati Juve: ultimissime novità dalla Continassa su Conceicao, Vlahovic e Koopmeiners. Cosa è successo a due giorni dal BolognaNuova mattinata di lavoro per la Juve alla Continassa per continuare la preparazione in vista della partita di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni dei giocatori Infortunati, apprese da .Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao sono tornati a lavorare in gruppo e sono dunque pienamente recuperati per la trasferta contro i felsinei. Teun Koopmeiners, invece, ha lavorato ancora in modo differenziato e resta in forte dubbio la sua presenza per domenica. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunati Juve: buone notizie da Vlahovic e Conceicao, mentre Koopmeiners… Tutte le novità dalla Continassa a -2 dal Bologna di Marco Baridon: ultimissimesue Koopmeiners. Cosa è successo a due giorni dalNuova mattinata di lavoro per laallaper continuare la preparazione in vista della partita di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni dei giocatori, apprese da .Dusane Franciscosono tornati a lavorare in gruppo e sono dunque pienamente recuperati per la trasferta contro i felsinei. Teun Koopmeiners, invece, ha lavorato ancora in modo differenziato e resta in forte dubbio la sua presenza per domenica. .com 🔗 Juventusnews24.com

