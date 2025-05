Inflazione Eurozona stabile al 22% ad aprile Italia al 21% secondo Eurostat

stabile al 2,2% l'Inflazione dell'Eurozona ad aprile. E' quanto emerge dalla stima rapida di Eurostat. E' stabile anche la stima 'flash' dell'Inflazione in Italia ad aprile al 2,1% (indici armonizzati dei prezzi al consumo, Ipca). Tra i valori più alti Estonia (4,4%), Lettonia e Paesi Bassi (4,1%). Ai minimi la Francia con 0,8%, mentre il tasso Italiano e il quinto nell'area euro. I servizi restano la componente maggiore (3,9% dal 3,5%), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (3%, dal 2,9%). Ancora in discesa l'energia (-3,5%, dal -1%). 🔗 Quotidiano.net - Inflazione Eurozona stabile al 2,2% ad aprile, Italia al 2,1% secondo Eurostat E'al 2,2% l'dell'ad. E' quanto emerge dalla stima rapida di. E'anche la stima 'flash' dell'inadal 2,1% (indici armonizzati dei prezzi al consumo, Ipca). Tra i valori più alti Estonia (4,4%), Lettonia e Paesi Bassi (4,1%). Ai minimi la Francia con 0,8%, mentre il tassono e il quinto nell'area euro. I servizi restano la componente maggiore (3,9% dal 3,5%), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (3%, dal 2,9%). Ancora in discesa l'energia (-3,5%, dal -1%). 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inflazione Eurozona febbraio 2025: scende al 2,4%, stabile in Italia - L'inflazione nell'Eurozona è scesa al 2,4% a febbraio 2025, rispetto al 2,5% di gennaio. Lo prevede Eurostat nella prima stima flash per il mese scorso. I servizi sono visti al tasso annuo più elevato (3,7%, dal 3,9% di gennaio), seguiti da prodotti alimentari, alcolici e tabacco e beni industriali non energetici. Più bassa la componente dell'energia che va allo 0,2% (dall'1,9% di gennaio). E' vista stabile all'1,7% l'inflazione in Italia (invariata da gennaio). 🔗quotidiano.net

Inflazione Eurozona gennaio: indice prezzi al consumo al 2,5% secondo Eurostat - Continua a crescere l'inflazione nell'Eurozona, confermando un trend iniziato a ottobre. Secondo la stima flash di Eurostat, a gennaio l'indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,4% di dicembre. Anche nell'intera Ue l'inflazione ha fatto registrare un rialzo il mese scorso, dal 2,7% di dicembre al 2,8%. Un anno prima, a gennaio 2024, era al 2,8% nel club dell'euro e al 3,1% nell'Ue. 🔗quotidiano.net

Istat: inflazione a gennaio salita all’1,5%. Contenuta a Firenze (più 0,6%). Stabile il carrello della spesa - L'Istat, diffondendo i dati definitivi dei prezzi al consumo fa sapere che a gennaio 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell'1,5% rispetto a gennaio 2024 (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare L'articolo Istat: inflazione a gennaio salita all’1,5%. Contenuta a Firenze (più 0,6%). 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Eurostat, stabile al 2,2% inflazione Eurozona ad aprile; L'inflazione nell'Eurozona rimane stabile ad aprile, i prezzi dei servizi aumentano; Borse oggi in diretta | Ftse Mib sopra 38.000 con Mps, Bper e Stm. Focus sull’inflazione in Eurozona; Spagna, inflazione marzo cala meno delle attese su anno a +2,2%. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Eurostat, stabile al 2,2% inflazione Eurozona ad aprile - E' stabile al 2,2% l'inflazione dell'Eurozona ad aprile. E' quanto emerge dalla stima rapida di Eurostat. E' stabile anche la stima 'flash' dell'inflazione in Italia ad aprile al 2,1% (indici armonizz ... 🔗ansa.it

Eurostat, stabile al 2,2% l’inflazione in Eurozona ad aprile - È stabile al 2,2% l’inflazione dell’Eurozona ad aprile. È quanto emerge dalla stima rapida di Eurostat. È stabile anche la stima ’flash’ dell’inflazione in Italia ad aprile al 2,1% (indici armonizzati ... 🔗ilsole24ore.com

Inflazione Eurozona stabile al 2,2% ad aprile, Italia al 2,1% secondo Eurostat - E' stabile al 2,2% l'inflazione dell'Eurozona ad aprile. E' quanto emerge dalla stima rapida di Eurostat. E' stabile anche la stima 'flash' dell'inflazione in Italia ad aprile al 2,1% (indici ... 🔗quotidiano.net