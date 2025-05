Infarto in strada a San Lorenzo | muore un 46enne

Lorenzo. Un uomo si è accasciato ed è morto in strada per cause naturali. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi. Quarantasei anni per la vittima, che stava lavorando in un cantiere del quartiere universitario: per lui non c'è stato nulla da fare. Morto in strada a San. 🔗 Romatoday.it - Infarto in strada a San Lorenzo: muore un 46enne Tragedia a San. Un uomo si è accasciato ed è morto inper cause naturali. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi. Quarantasei anni per la vittima, che stava lavorando in un cantiere del quartiere universitario: per lui non c'è stato nulla da fare. Morto ina San. 🔗 Romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco e la passione per il calcio: l’amore per il San Lorenzo nato da “Quel gol di Pontoni” - La grande passione per il calcio di Papa Francesco: l’amore per il San Lorenzo nato in famiglia e al "gol di Pontoni” che consegnò al Ciclon il terzo titolo della sua storia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Oratorio di San Lorenzo, il chitarrista Dario Macaluso in concerto con l’ensemble d’archi - Terzo concerto per il cartellone primaverile dell’Associazione Kandinskij: domenica 4 maggio, alle 19, all’Oratorio di San Lorenzo, il chitarrista classico Dario Macaluso si unirà all’ensemble d’archi formato da Francesco La Bruna, Francesco Palmisano (violini), Antonio Bajardi (viola) e Viviana... 🔗palermotoday.it

Truffa delle campanelle, spuntano i cartelli in San Lorenzo: “Idea che funziona” - Firenze, 27 aprile 2025 – In Borgo San Lorenzo, residenti, commercianti e proprietari di B&B sono così espasperati dall’invasione dei giocatori delle tre campanelle che hanno deciso di passare al contrattacco. Dopo aver affisso decine di manifesti sui muri della strada – “che venivano continuamente strappati” – per mettere in guardia le migliaia di turisti (sprovveduti) che ogni giorno la attraversano, le oltre cinquanta attività e i pochi abitanti, hanno deciso di realizzare alcuni cartelli, in italiano e inglese, che hanno posizionato all’inizio, a metà e alla fine del Borgo. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Infarto in strada a San Lorenzo: muore un 46enne; Tragedia sul lavoro a San Lorenzo, operaio si sente male e muore nel cantiere di un palazzo; Michele Comandini morto a 17 anni in un incidente stradale alle porte di Roma; I familiari non la sentono, 24enne trovata morta in bagno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media