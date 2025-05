Indennizzi Trenord i pendolari | Nessuna concessione ma una vittoria dopo anni di battaglie

© Leccotoday.it - Indennizzi Trenord, i pendolari: "Nessuna concessione, ma una vittoria dopo anni di battaglie" Indennizzi per le corse ferroviarie parzialmente soppresse. Attraverso un comunicato diffuso venerdì 2 maggio. 🔗 L'altra versione. I rappresentanti dei viaggiatori alla Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale hanno preso posizione contro la narrazione della Regione Lombardia riguardo agliper le corse ferroviarie parzialmente soppresse. Attraverso un comunicato diffuso venerdì 2 maggio. 🔗 Leccotoday.it

Trenord, nessuna linea sotto gli standard. Per una volta niente indennizzi agli abbonati - Per il mese di gennaio Trenord non dovrà corrispondere alcun indennizzo a nessun abbonato di questa o quella direttrice del trasporto ferroviario regionale. Nel primo mese del 2025, infatti, nessuna delle 41 linee ha sforato gli standard minimi di servizio. Un fatto più unico che raro, anche a memoria degli addetti ai lavori. Difficile capire quando fosse accaduto l’ultima volta. Di sicuro non era mai accaduto da quando – esattamente un anno fa – la Regione Lombardia ha deciso di cambiare, allentandoli, i criteri con i quali calcolare i ritardi accumulati dalle linee di Trenord nonché gli ... 🔗ilgiorno.it

"Trenord taglia fermate a Osnago e Airuno": pendolari su tutte le furie - Trenord elimina le fermate di Osnago e Airuno in alcune corse sulla linea S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi: i pendolari, su tutte le furie, denunciano l'assenza di preavviso e giustificazioni, rimarcando di avere appreso dell'iniziativa soltanto dal sito di Trenord. "In particolare, a... 🔗leccotoday.it

Indennizzi per i pendolari: prima vittoria per i Comitati - Il procedimento di infrazione sul mancato riconoscimento degli indennizzi per i titoli integrati, avviato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti nei confronti di Trenord, ha prodotto un primo risu ... 🔗milanofree.it

Nel calcolo dei rimborsi ai pendolari pure le corse parzialmente soppresse - "In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà anche le soppressioni parzia ... 🔗msn.com