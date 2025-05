Incontri e letture al Vieusseux per gli 80 anni dalla Liberazione

Vieusseux di Firenze ospita l'8 maggio, dalle ore 16, l'evento 'Liberazioni': si tratta di Incontri, letture, talk e spettacoli per celebrare gli 80 anni della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. L'ingresso è libero. Tra gli ospiti parteciperanno la console generale degli Stati Uniti d'America di Firenze Daniela Ballard e il console onorario della Repubblica di Lituania per la Toscana Enrico Palasciano Dopo i saluti istituzionali ci sarà il panel dal titolo 'dallapiccola tra prigionie e liberazioni' con Mario Ruffini e la partecipazione di Sandra Garuglieri, Massimo Tarducci e Ganesh del Vescovo. Successivamente, dalle ore 17, il presidente del Vieusseux Riccardo Nencini dialogherà con Paolo Petroni a partire dal libro 'La Resistenza in Lucchesia. 🔗 Lanazione.it - Incontri e letture al Vieusseux per gli 80 anni dalla Liberazione Firenze, 2 maggio 2025 - Il Gabinettodi Firenze ospita l'8 maggio, dalle ore 16, l'evento 'Liberazioni': si tratta di, talk e spettacoli per celebrare gli 80delladell'Italia dal nazifascismo. L'ingresso è libero. Tra gli ospiti parteciperanno la console generale degli Stati Uniti d'America di Firenze Daniela Ballard e il console onorario della Repubblica di Lituania per la Toscana Enrico Palasciano Dopo i saluti istituzionali ci sarà il panel dal titolo 'piccola tra prigionie e liberazioni' con Mario Ruffini e la partecipazione di Sandra Garuglieri, Massimo Tarducci e Ganesh del Vescovo. Successivamente, dalle ore 17, il presidente delRiccardo Nencini dialogherà con Paolo Petroni a partire dal libro 'La Resistenza in Lucchesia. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori - Laboratori con illustratori, faccia a faccia con gli autori, un ciclo di incontri sulla poesia, appuntamenti dedicati ai libri inclusivi. E ancora mostre, attività creative e spettacoli teatrali. Un intero mese di eventi e iniziative pensati per gli amanti dei libri e della lettura, di tutte le età. Prenderà il via nei prossimi giorni a Lissone il nuovo cartellone della rassegna “Maggio dei Libri“, lorganizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quest’anno avrà per tema “Intelle(g)go“, ossia "un invito a ... 🔗ilgiorno.it

Parte la rassegna di incontri letterari “Letture umane”, Clelia Bartoli parla di razzismo - Dieci incontri tra libri e storie, riflessioni e confronti sulle più grandi sfide a cui il mondo oggi deve far fronte. Sono quelli raggruppati nella rassegna “Letture Umane”, organizzata dalla ong Human Rights Youth Organization a Palermo. La rassegna letteraria parte mercoledì 26 marzo alle 18... 🔗palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Incontri e letture al Vieusseux per gli 80 anni dalla Liberazione; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incontri e letture al Vieusseux per gli 80 anni dalla Liberazione - Firenze, 2 maggio 2025 - Il Gabinetto Vieusseux di Firenze ospita l'8 maggio, dalle ore 16, l'evento 'Liberazioni': si tratta di incontri, letture, talk e spettacoli per celebrare gli 80 anni della Li ... 🔗lanazione.it

"Elogio dell’umano". Incontri sulla gentilezza - Tre appuntamenti al Vieusseux fra scienza e politica per un mondo migliore. Fra i protagonisti, Carofiglio, Dandini, Simoncini e l’ex premier Amato. 🔗msn.com

"Elogio dell’umano", ciclo di incontri di Cesvot e Gabinetto Vieusseux - FIRENZE: Attivismo, volontariato e politica al centro dell'iniziativa. Tra gli ospiti Ezio Mauro, Gianrico Carofiglio e Serena Dandini ... 🔗toscanamedianews.it