Incidenti stradali Primo maggio di sangue | muoiono tre motociclisti

Firenze, 1 maggio 2025 – Tre famiglie distrutte dal dolore, piombate nella disperazione nella giornata del Primo maggio tra Toscana e Umbria. In tre distinti Incidenti stradali sono morti tre motociclisti. Città di Castello addirittura piange due concittadini deceduti rispettivamente a Pieve Santo Stefano e Ravenna. Dario Domingo Moscato, 60 anni, argentino, era da tempo residente a Piosina di Città di Castello. Viaggiava in moto con la moglie lungo la E45. In un tratto dove si procede a senso unico alternato su un'unica corsia per i lavori in corso, la moto di Dario Domingo Moscato è andata a sbattere conto un camper. L'uomo è caduto violentemente dalla moto, morendo in pochi minuti. In condizioni critiche anche la donna, 65enne, che viaggiava insieme a lui. In un altro incidente è morto Roberto Fiorucci, 67 anni, anche lui residente in Umbria.

