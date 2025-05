Incidente sull' A2 all' altezza di Eboli | gravemente ferito un anziano si indaga

Incidente, oggi pomeriggio, alle 14, lungo l'A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Eboli, in direzione Nord. Per cause da accertare una Toyota Yaris con a bordo 4 persone è finita fuori strada ribaltandosi oltre il guard rail. I Vigili del Fuoco di Eboli sono prontamente.

Incidente sull'A2, all'altezza di Eboli: gravemente ferito un giovane - Incidente, stamattina, sull'A2, all'altezza di Eboli, in direzione Nord. Una Matiz è sbandata per cause da accertare: ferito un ventenne, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica per... 🔗salernotoday.it

Incidente sull’A2 tra Casalbuono e Lagonegro: famiglia ferita, tre in ospedale - Paura nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una famiglia è rimasta ferita in un incidente stradale tra Casalbuono e Lagonegro. Secondo quanto riportato da Ondanews, una Fiat Punto, con a bordo padre, madre e figlio, è finita improvvisamente contro il guardrail. L’impatto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre occupanti del veicolo e li hanno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗zon.it

Incidente sull'A2, auto contro il guardrail: famiglia in ospedale - Paura, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra Casalbuono (Salerno) e Lagonegro (Potenza), dove un’auto (Fiat Punto), con a bordo una famiglia originaria di Lagonegro, è improvvisamente sbandata andandosi a schiantare contro il guardrail. I soccorsi Sul posto sono giunti i... 🔗salernotoday.it

Incidente in autostrada a Eboli, 4 feriti: in auto anche un 91enne - Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 14.00, sull'autostrada A2 direzione Nord, all'altezza di Eboli. Per cause da accertare una ... 🔗msn.com

Eboli, incidente stradale sull'autostrada del Mediterraneo: ferito ricoverato in ospedale - Rocambolesco incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 a ridosso dello svincolo di Eboli in direzione nord. Due auto, una Ford Kuga e una Toyota Yaris ... 🔗msn.com

Incidente sull’A2 nei pressi di Eboli: anziano ferito, traffico bloccato - Scontro tra due autovetture ha causato il ferimento di un 87enne, con conseguenti disagi alla circolazione in direzione Nord ... 🔗infocilento.it