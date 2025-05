Incidente sull’A2 a Eboli scontro tra auto | una si ribalta

autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, dove una Toyota Yaris con quattro persone a bordo è uscita fuori strada ribaltandosi oltre il guardrail, all'altezza dello svincolo di Eboli. L'Incidente è avvenuto intorno alle ore 14:00. Incidente sull'A2 a Eboli, scontro tra auto: una si ribalta .L'articolo Incidente sull'A2 a Eboli, scontro tra auto: una si ribalta Teleclubitalia.

Incidente sull’A2 a Eboli: ventenne in gravi condizioni - Questa mattina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Eboli in direzione Nord, una Daewoo Matiz ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare. A bordo della vettura un giovane di circa vent’anni, rimasto ferito in modo serio. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo, politraumatizzato, è stato assistito dal personale del Vopi e dell’automedica, poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli in codice rosso. 🔗zon.it

Incidente sull'A2, all'altezza di Eboli: gravemente ferito un giovane - Incidente, stamattina, sull'A2, all'altezza di Eboli, in direzione Nord. Una Matiz è sbandata per cause da accertare: ferito un ventenne, estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. Il ragazzo con politrauma è stato soccorso con una ambulanza del Vopi e l’auto medica per... 🔗salernotoday.it

Incidente tra auto e camion sull'A2: il 21enne non ce l'ha fatta, Eboli piange Vincenzo - Eboli a lutto: non ce l'ha fatta Vincenzo Garzillo, il 21enne coinvolto nell'incidente del 14 aprile, sull'A2 del Mediterraneo, dove, all'altezza dello svincolo di Eboli, un'auto ed un camion si sono violentemente scontrati. Il dramma Il cuore del giovane che era alla guida della vettura... 🔗salernotoday.it

Incidente in autostrada a Eboli, 4 feriti: in auto anche un 91enne - Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 14.00, sull'autostrada A2 direzione Nord, all'altezza di Eboli. Per cause da accertare una Toyota Yaris con a bordo 4 persone ... 🔗msn.com

Eboli, incidente stradale sull'autostrada del Mediterraneo: ferito ricoverato in ospedale - Rocambolesco incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 a ridosso dello svincolo di Eboli in direzione nord. 🔗msn.com

Incidente sull’A2 nei pressi di Eboli: anziano ferito, traffico bloccato - Scontro tra due autovetture ha causato il ferimento di un 87enne, con conseguenti disagi alla circolazione in direzione Nord ... 🔗infocilento.it