Incidente su via Magliana anziano travolto e ucciso sotto casa

Un uomo di 85 anni è morto investito sotto casa da una donna di 62 anni al volante di una Ford Fiesta. Si tratta del secondo pedone ucciso a Roma nella giornata del primo maggio. L'anziano passeggiava con il cane quando è stato centrato in pieno all'altezza del civico 63 di via della Magliana.

Incidente su via Magliana, anziano travolto e ucciso sotto casa - Un uomo di 85 anni è morto investito sotto casa da una donna di 62 anni al volante di una Ford Fiesta. Si tratta del secondo pedone ucciso a Roma nella giornata del primo maggio. L'anziano passeggiava con il cane quando è stato centrato in pieno all'altezza del civico 63 di via della Magliana...

