Incidente stradale sulla Statale 89 | autoarticolato si ribalta ad Amendola

Statale 89 "Garganica" è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione Manfredonia, a causa di un Incidente avvenuto all'altezza del km 190, nel comune di San Giovanni Rotondo, vicino Amendola, questo pomeriggio 2 maggio. L'Incidente, su cui sono in corso.

