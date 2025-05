Incidente stradale in tangenziale Sud | scontro tra macchina e camion a Rivoli traffico in tilt e un ferito

Incidente stradale lungo la tangenziale Sud di Torino. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio 2025, un’auto e un camion si sono scontrati all’altezza di Rivoli, tra corso Allamano e Sito, in direzione Piacenza. Le conseguenze Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata. 🔗 Torinotoday.it - Incidente stradale in tangenziale Sud: scontro tra macchina e camion a Rivoli, traffico in tilt e un ferito lungo laSud di Torino. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 maggio 2025, un’auto e unsi sono scontrati all’altezza di, tra corso Allamano e Sito, in direzione Piacenza. Le conseguenze Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata. 🔗 Torinotoday.it

