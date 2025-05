Incidente muore un motociclista nello scontro con un’auto

Incidente stradale accaduto nel pomeriggio di venerdì 2 maggio. C’è stato lo scontro fra un’auto e una moto.La vittima è la persona che era alla guida del mezzo a due ruote. E’ scattata subito la chiamata al 118 della gente in zona. Il personale sanitario non ha però potuto far altro che constatare la morte del motociclista, nonostante i tentativi di rianimazione. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. La strada è rimasta interrotta a lungo, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. 🔗 Lanazione.it - Incidente, muore un motociclista nello scontro con un’auto Gambassi Terme (Firenze), 2 maggio 2025 – Tragedia a Gambassi Terme. Una persona è morta in unstradale accaduto nel pomeriggio di venerdì 2 maggio. C’è stato lofrae una moto.La vittima è la persona che era alla guida del mezzo a due ruote. E’ scattata subito la chiamata al 118 della gente in zona. Il personale sanitario non ha però potuto far altro che constatare la morte del, nonostante i tentativi di rianimazione. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. La strada è rimasta interrotta a lungo, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sulla Tiburtina: scontro tra Yamaha R1 e auto, motociclista muore dopo 24 ore in ospedale - Villa Adriana piange Silvio Alari, barista della frazione del comune di Tivoli morto in seguito a un incidente stradale. La tragedia sulla via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro, provincia nord est della Capitale. In sella alla sua moto, il 47enne si è scontrato frontalmente con... 🔗romatoday.it

Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: muore un motociclista nello scontro con un camper - Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza del km 157 nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Nello scontro, che ha coinvolto un camper e un motociclo, ha perso la vita una persona. L’incidente è avvenuto in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per via di lavori in corso. 🔗lortica.it

Tragedia in Tunisia: appassionato motociclista di 66 anni muore in un incidente stradale - Brescia, 13 marzo 2025 – Tragedia lungo le strade della Tunisia per un appassionato motociclista bresciano morto in un incidente stradale. La vittima è Lino Massara, 66 anni, ex dipendente dell’Inps, che insieme ad altri centauri stava partecipando a un viaggio organizzato che li stava portando alla scoperta delle zone più belle e pittoresche del paese nordafricano, comprese alcune aree desertiche. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente, muore un motociclista nello scontro con un’auto; Muore nello scontro con la moto contro un cinghiale, all’Elba è polemica sulla presenza di ungulati; Motociclista muore dopo scontro frontale a Umbertide; Il motociclista Rocco Andrianò muore dopo scontro con un cinghiale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente, muore un motociclista nello scontro con un’auto - Accade a Gambassi Terme. Inutile ogni tentativo di rianimazione, nonostante l’intervento immediato del 118 e dei vigili del fuoco ... 🔗lanazione.it

Frontale tra Pierantonio e Umbertide, muore motociclista - Rai ed i suoi 898 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... 🔗rainews.it

E45, scontro fra auto e moto: muore centauro di 55 anni - Un motociclista di 55 anni, residente a Monte Santa Maria Tiberina, è morto intorno alle 16.30 di venerdì in un incidente stradale avvenuto lungo la E45, nel tratto tra Pierantonio e Umbertide in dire ... 🔗umbria24.it